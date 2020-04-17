COVID-19 підтвердили ще у 5 тернополян: загалом у місті 26 хворих

+5 ПІДТВЕРДЖЕНИХ ВИПАДКІВ COVID-19 У ТЕРНОПОЛІ СТАНОМ НА 10:00 17 КВІТНЯ. ЗАГАЛОМ У МІСТІ 26 ХВОРИХ

🔹COVID-19 виявили і підтвердили лабораторно за допомогою ПЛР-систем у 5 тернополян. У Тернополі триває масове тестування на коронавірус лікарів первинної ланки медицини, працівників транспорту і священників, повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом

🔹Станом на 10:00 17 квітня за результатами ПЛР-тестування коронавірус підтвердили у двох водіїв спецтранспорту та одного медика

🔹1 випадок коронавірусу підтвердили у хворого, який перебував в інфекційному відділенні Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги з підозрою.

🔹1 випадок підтвердили у хворого, який поскаржився своєму сімейному лікарю на погане самопочуття.

🔹Лікарі встановлюють контактних людей.

ℹ️Загалом під початку епідемії коронавірусу в Україні COVID-19 підтвердили у 26 тернополян. 23 з них добре себе почувають і перебувають на амбулаторному лікуванні – вдома, ще троє тернополян – проходять лікування в Тернопільській лікарні швидкої медичної допомоги.