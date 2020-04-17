Віктор Овчарук: «Проблеми медицини сьогодні є найактуальнішими й потребують оперативного реагування»

Депутати Тернопільської обласної ради 13 квітня провели виїзне засідання на території навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина» Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського у селі Лошнів, що на Теребовлянщині.

Під час сесії було вирішено багато важливих питань, серед яких – забезпечення лікарень медичними препаратами, виділення додаткових коштів на зарплати та преміювання медиків, які перебувають на передовій боротьби з COVID-19 .

Голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук каже, сьогодні це – найактуальніші проблеми, які потребують оперативного вирішення, тому депутатський корпус має відповідно реагувати.

– Ми розподілили 73 мільйони медичної субвенції, яка надійшла з Кабінету Міністрів. Зокрема, 43 мільйони скерували на ті заклади обласного підпорядкування, стосовно яких рішення щодо виділення медичної субвенції не було прийнято. У свій час з обласного бюджету ми виділяли кошти на їх утримання. Завдяки медичній субвенції сьогодні повертаємо їх назад. Також ми забезпечили заклади охорони здоров’я заробітними платами. Мова йде про ті, які з певних причин не дорахувалися і не отримали достатніх коштів з Національної служби здоров’я на своє утримання. Також прийняли рішення, що стосується питання додаткової оплати тим медпрацівникам, які сьогодні стоять на передовій боротьби з коронавірусом. Ще виділили мільйон на базу медичного постачання для додаткової закупівлі засобів захисту, а також кошти для Тернопільської обласної Університетської лікарні для придбання медичних препаратів, необхідних у боротьбі з COVID-19, – зазначив Віктор Овчарук.