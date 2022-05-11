На Тернопільщині є робота для медичних сестер

12 травня – Всесвітній день медичних сестер.

З початку 2022 року роботодавці звернулись у Тернопільську обласну службу зайнятості за допомогою в укомплектуванні 95 вакансій медсестер у лікувальних закладах, медичних центрах, стоматологічних кабінетах тощо. Це – головні та молодші медичні сестри, сестри медичні з дієтичного харчування, зі стоматології, з масажу, з фізіотерапії тощо.

На 10.05.2022 було 12 актуальних вакансій медсестер.

Якщо у Вас немає відповідної освіти, за спрямуванням служби зайнятості професію молодшої медсестри з догляду за хворими можна здобути в Заліщицькому ВПУ; Івано-Франківському та Рівненському ЦПТО ДСЗУ. Термін навчання 3 місяці. Після його завершення слухачі отримують свідоцтво про присвоєння кваліфікації державного зразка. Фінансування витрат на навчання, проживання, медогляд та проїзд безробітних здійснюється за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Також, деякі категорії громадян можуть отримати безкоштовний ваучер для підготовки, підвищення кваліфікації за спеціальностями «Медицина», «Медична психологія», «Медсестринство», «Фізична терапія, ерготерапія».

Якщо Ви роботодавець і у Вас є вакансії медсестер, зверніться у місцевий підрозділ служби зайнятості Тернопільщини!

На 10.05.2022 на обліку в обласній службі зайнятості є 198 безробітних, які мають медсестринську кваліфікацію, з них 3 – переселенці.

Довідки – у місцевому підрозділі Тернопільської обласної служби зайнятості.