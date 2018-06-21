До підприємців Тернопільщини прийдуть з перевірками: без попередження

Понад 111 000 гривень штрафу доведеться сплатити роботодавцям за одного неоформленого працівника. Нагадаємо, розмір санкції збільшився після зростання мінімальної заробітної плати. Інспектори служби праці перевірятимуть підприємства без попереджень.

«Інспектор праці сам вирішує, чи попереджати про своє відвідування. Така діяльність гарантована законодавством, щоб виявляти неоформлених працівників. В результаті за два місяці ми виявили 35 неоформлених працівників. Але метою нашої роботи є не покарати роботодавців, а змотивувати їх до офіційного оформлення працівників. І в результаті, за останні 4 місяці близько дев’ятсот нелегальних працівників було оформлено офіційно. Відповідні підтвердження ми отримали від органів ДФС», – пояснює начальник відділу з питань додержання законодавства про працю управління Держпраці в області Ігор Хаварівський.Відтепер інспектори праці можуть відвідувати підприємства без попереджень, – повідомили в управлінні Держпраці області. Метою таких відвідувань є легалізація зайнятості в регіоні.

Економічна активність на Тернопільщині знижується, – констатують експерти. Зокрема, в області нараховують до 400 тисяч зайнятих осіб, серед них – і нелегальні працівники, пише “ЗЗ”.

«Рівень зайнятого населення в області – до 400 тисяч осіб. Це порівняно з тим, що в загальному в області проживає більше мільйона людей. І в цій кількості – 400 тисяч, ми виділяємо категорію населення, яка працює нелегально. За попередніми дослідженнями, у неформальному секторі економіки зайнято понад 80 тисяч працівників», – додає начальник управління Держпраці в області Наталія Рус.

Роботодавців краю просять оформляти працівників відразу після прийняття.