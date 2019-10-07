Досвід тернополянки Юлії Нікітіної: плюси та мінуси подорожі на лайнері

Тернополянка Юлія Нікітіна нещодавно побувала в подорожі на лайнері. За сім днів вона відвідала шість країн Європи, серед них Велику Британію, в яку випало потрапити без візи.

Про незвичний досвід дівчина розповіла на своїй сторінці у Facebook:

“Моя морська подорож на Costa Mediterranea завершилися. 7 днів, 6 міст Європи: Амстердам (Нідерланди), Лондон (Великобританія), Париж (Франція), Брюгге (Бельгія), Гамбург (Німеччина), Зебрюгге (Німеччина), і в початкову точку. Корабель висотою в 10 поверхів розрахований на 2500 туристів.

Для себе виділила кілька плюсів та мінусів круїзів:

➕Можливість побачити різні країни за короткий час. Це був найкращий варіант для моєї невеликої відпустки і бажання побачити все і зразу.

➕Смачна їжа. Залежить, звісно, від компанії. В нас були італійці, тому все було bellissimo. Їсти можна ледь не цілодобово. Це такий собі турецький готель на воді з ол інклюзів. Я налягала на смачнющі морепродукти і навіть набрала кілька кілограм)

➕Відносно недорого в порівннянні з тим якби організовувати таку ж подорож самостійно. Одні лише вечері в ресторані чого були варті. Плюс ми зекономили на візі до Великобританїї, нам її виробляти не довелось. Останні чи відказні каютиможна вполювати ледь не в два рази дешевше, тому потрібно слідкувати.

➕Ідеальний варіант для недосвідчених подорожуючих. Не потрібно паритись про те де переночувати, де поїсти, як добратись. Багато наших їхали без елементарного знання англійської, оскільки персонал багатомовний. Напевне, тому на кораблі було так багато пенсіонерів.

➖Мало часу, щоб побачити міста. Зокрема в Великобританії та Франції ми причалювали в Дувр та Гавр, а з них до Лондона та Парижа понад 2 години тільки в одну сторону, а повертатись на борт треба строго по графіку.

➖Додаткові витрати. Екскурсії, алкогольні напої, музеї, транспорт… Чайові нараховуються за кожен день на лайнері, які потім діляться між персоналом (можна відмовитись, якщо вас не влаштовувало обслуговування).

➖Відсутність Інтернету. Для більшості людей це велика проблема, тому віднесла до мінусів. Особисто я кайфанула, відірвавшись від реальності. Особливу увагу потрібно звернути не тільки на напрямок, а й на вік корабля. Чим новіший, тим кращі умови.

Взагалі, я обожнюю море, тому я отримала неймовірне задоволення. А споглядати за заходами та сходами сонця над безкрайнім морем можна вічно🌅 💙”