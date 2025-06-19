Духовна пам’ять століття: до тернопільського музею надійшов унікальний образок Першого Святого Причастя 1910 року

Тернопільський обласний краєзнавчий музей поповнився надзвичайно цінним експонатом — кольоровою літографією «Pamiątka pierwszej Komunii Świętej» (Пам’ятка Першого Святого Причастя), виготовленою понад 115 років тому.

Цей пам’ятний образок датується 29 червня 1910 року. Його вручали дітям після прийняття Першого Причастя — як духовну реліквію й родинну пам’ять на все життя. Образок зберігся у відмінному стані, що є великою рідкістю для таких пам’яток.

На літографії зображено сцену Святого Причастя: Ісус Христос подає Євхаристію апостолу, навколо — символіка Тіла й Крові Христової (виноград, пшениця, чаша), Дух Святий у вигляді голуба, а також древня монограма імені “Христос”, вписана у коло — знак вічності. Орнаментальне обрамлення з квітів і рослин створює атмосферу піднесеності та молитовності.

У нижній частині міститься рукописний напис польською мовою, що засвідчує належність образка Антоніні Явній, яка прийняла Святе Причастя в парафіяльному костелі села Озеряни (сучасний Чортківський район, історична Борщівщина). Вказано також ім’я духівника.

Понад століття образок зберігався в родині Явних: спочатку прикрашав дім Антоніни, згодом — її доньки Стефанії, і вже тепер став частиною музейної колекції. Образок поміщено у добротну дерев’яну раму, прикрашену перлинним декором, що свідчить про дбайливе ставлення до цієї святині.

За словами завідувачки художньо-рекламного відділу ТОКМ Оксани Кульчицької, такі пам’ятки не лише документують духовне життя минулого, а й промовляють мовою віри, традицій і родинної історії.