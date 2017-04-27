Дзвінок сина врятував тернополянці декілька тисяч гривень

З заявою про подію до поліцейських Тернопільського відділу поліції звернулась жителька обласного центру. Жінка повідомила, що втратила п’ять тисяч гривень в результаті шахрайства.

Як розповіла потерпіла, телефонний дзвінок пролунав в квартирі вранці, 24 березня. Незнайомець представився правоохоронцем та повідомив жінці, що її син вчинив бійку і за це йому загрожує кримінальна відповідальність. Аби родич уникнув проблем із законом, потрібно заплатити 10 тисяч гривень, – зазначив псевдополіцейський.

Жінка погодилася на умови додзвонювача. 59-річна тернополянка перерахувала зловмиснику лише п’ять тисяч гривень, бо в момент перерахунку на зв’язок вийшов її син та повідомив, що з ним все гаразд. Жінка зрозуміла, що її ошукали. За допомогою відразу звернулась до правоохоронців.

Відомості про подію внесено в ЄРДР відповідно до частини 1 статті 190 ККУ – шахрайство.

Працівники поліції вкотре застерігають краян не довіряти незнайомцям і ретельно перевіряти будь-яку інформацію. Не впадайте у паніку, випитуйте якомога більше деталей про неприємні обставини, попросіть людину, яка вам зателефонувала, назвати ім’я вашого рідного і відповісти на запитання особистого характеру. Як правило, з вами не захочуть більше спілкуватися.

У жодному разі не поспішайте виконувати умови аферистів, які вимагають у вас гроші за вирішення будь-яких питань.