Хотіла вирішити проблеми магією: тернополянка втратила понад 100 тисяч гривень

Жителька Тернополя стала жертвою шахрайства після того, як повірила в обіцянки провести «магічні обряди» та переказала незнайомцю майже 3 тисячі доларів США.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася мешканка обласного центру із заявою про шахрайство. За словами жінки, невідома особа зв’язалася з нею через один із месенджерів та запропонувала послуги з проведення різноманітних обрядів.

Співрозмовник переконав потерпілу у необхідності здійснення грошового переказу для отримання послуг. Довірившись незнайомцю, жінка перерахувала на вказаний банківський рахунок 2870 доларів США.

Після отримання коштів псевдоцілитель припинив будь-яке спілкування, а обіцяні послуги так і не надав. Зрозумівши, що стала жертвою афериста, тернополянка звернулася до правоохоронців.

Наразі поліцейські встановлюють особу зловмисника та проводять перевірку за даним фактом.

Правоохоронці закликають громадян не довіряти особам, які обіцяють вирішити життєві проблеми за допомогою магічних ритуалів, ворожінь чи інших подібних послуг та вимагають передоплату.