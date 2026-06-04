Ще 22 дитячі майданчики з’являться у дворах Тернополя

У Тернополі продовжують оновлювати дворову інфраструктуру. У різних мікрорайонах міста планують облаштувати 22 нові дитячі майданчики, а також провести ремонт кількох спортивних зон, повідомляють у міській раді.

Нові місця для дитячого дозвілля з’являться на вулицях Золотогірській, Володимира Лучаковського, Тараса Протасевича, Академіка Корольова, Новий Світ, Березовій, Леся Курбаса, Київській, Михайла Вербицького, Петра Дорошенка, Антіна Манастирського, Миколи Карпенка, Володимира Громницького, а також на проспекті Степана Бандери та бульварі Просвіти.

Окрім окремих дворів, нові дитячі майданчики облаштують і на прибудинкових територіях між кількома будинками. Зокрема, на проспекті Степана Бандери, 98–100, на вулиці Галицькій, 39–41, на вулиці Старий Поділ, 18–20, а також між будинками на вулицях Євгена Коновальця та Іллі Репіна.

Також у місті оновлять спортивні майданчики. Ремонтні роботи заплановані на вулиці 15 Квітня, 25, у дворі між будинками на вулицях Олександра Довженка та Лесі Українки, а також на спортивній зоні між бульваром Симона Петлюри та вулицею Василя Стуса.

У міській раді зазначають, що оновлення дворів має створити більше можливостей для активного та безпечного дозвілля дітей і молоді.