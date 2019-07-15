Хто “нагрів” тернополян на опаленні?

Антимонопольний комітет радить Комунальному підприємству теплових мереж Тернопільської обласної ради «Тернопільтеплокомуненерго» та комунальному підприємству теплових мереж Тернопільської міської ради «Тернопільміськтеплокомуненерго» припинити дії, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, шляхом укладення договорів про надання послуг з централізованого опалення із споживачами відповідно до Типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630. та інформування споживачів, з якими укладені договорипро надання послуг з централізованого опалення, умови яких не відповідають Типовому договору, про можливість переукладення та/або внесення змін до них на предмет відповідності Типовому договору.

Використовуючи своє монопольне становище на ринку надання послуг з централізованого опалення комунальні підприємства теплових мереж укладали із споживачами договори, які не відповідають вимогам нормативно-правових актів, чим ущемляли їх інтереси, що було б неможливо при наявності значної конкуренції на ринку, оскільки за умов існування значної конкуренції, на ринку відбувалося б змагання між суб’єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб’єктами господарювання, що є змістом поняття конкуренції згідно зі статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Дії комунальних підприємств кваліфіковано Відділенням, як такі, що містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції передбаченого пунктом 2 статті 50 та пунктом 1 частини другої статті 13 Закону України” Про захист економічної конкуренції” у вигляді зловживання монопольним становищем в частині встановлення таких умов реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.