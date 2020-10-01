16:30 | 1.10.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Книга письменника з Тернопільщини — у довгому списку ВВС-2020

Irena 0 Views Прокоментуй!

ВВС News Україна визначила Довгі списки літературної премії Книга року ВВС-2020, Книга року ВВС – Есеїстика-2020 та Дитяча Книга року ВВС-2020, яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

До довгих списків конкурсу Книга року ВВС-2020 увійшли 35 видань у трьох категоріях із понад 80, які подали цього року на конкурс.

Відбором займалася редакція ВВС News Україна разом із журі конкурсу.

Зокрема, до Довгого списку премії Книга року ВВС – Есеїстика-2020 увійшла книга уродженця Чорткова Василя Махна “Уздовж океану на ровері”.

До Довгого списку премії Книга року ВВС-2020 увійшли 14 видань:

Довгий список Книги року ВВС 2020
 
  • Софія Андрухович. Амадока. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
  • Максим Беспалов. Східний Вал. – Київ: Темпора, 2020
  • Дмитро Вербич. Точка неповернення. – Київ: Наш формат, 2020
  • Наталка Доляк. На сьомому небі. – Київ: Темпора, 2020
  • Владислав Івченко, Юрій Камаєв. Стовп самодержавства, або Тринадцять справ Івана Карповича Підіпригори. – Київ: Темпора, 2020
  • Олесь Ільченко. Порт Житана. – Чернівці: Меридіан Черновіц, 2020
  • Андрій Курков. Юрій Винничук. Ключі Марії. – Харків: Фоліо, 2020
  • Марія Матіос. Букова земля. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2019
  • Ілларіон Павлюк. Я бачу, вас цікавить пітьма. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
  • Сергій Сергійович SAIGON. Юпак. – Київ: Білка, 2020
  • Олег Сенцов. Другу також варто придбати. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
  • Олег Сенцов. 4 з половиною кроки. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
  • Ксенія Фукс. 12 сезонів жінки. – Чернівці: Книги – XXI, 2020
  • Петро Яценко. Магнетизм. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

До Довгого списку премії Дитяча Книга року ВВС-2020 увійшли 11 видань:

Довгий список Дитячої Книги року ВВС 2020
 
  • Іван Андрусяк. Морськосвинський детектив. – Харків: Віват, 2020
  • Кирило Безкоровайний, Дар’я Скрибченко. Моя подруга з темної матерії. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
  • Ірина Грабовська. Остання обитель бунтарства. – Київ: КМ-Букс, 2020
  • Ніна Дмитрієва, Аліна Ревенко. Бальтазар назад. – Київ: ТОВ “Ай Ес Ді Груп”, 2020
  • Євгенія Завалій. Це всі ми. – Чернівці: Чорні вівці, 2020
  • Олеся Кешеля-Ісак. Непосидючка, який любив бігати. – Київ: Yakaboo Publishing, 2020
  • Мирослав Лаюк. Ківі Ківі. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
  • Сергій Лоскот. Чубзики. – Харків: Ранок, 2020
  • Яна Сотник. Рака така, або Риба, яка співає. – Чернівці: Чорні вівці, 2020
  • Василь Тибель. Медова казка. – Київ: Wise Bee, 2020
  • Уляна Чуба. Мед і паштет. Фантастичні вітрогони. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2019

До Довгого списку премії Книга року ВВС – Есеїстика-2020 увійшли 10 видань:

Довгий список Книги року ВВС 2020 - Есеїстика
 
  • Наталя Гуменюк. Загублений острів. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
  • Оксана Забужко. Планета полин. – Київ: Комора, 2020
  • Ольга Карі. Рибка дядечки Завена. – Київ: Темпора, 2019
  • Віра Курико. Вулиця причетних або Чернігівська справа Лук’яненка. – Київ: Темпора, 2020
  • Анастасія Леухіна. Зовсім не страшна книга. – Київ: Дух і Літера, 2020
  • Тарас Лютий. Культура принад і спротиву. – Київ: Темпора, 2020
  • Василь Махно. Уздовж океану на ровері. – Київ: Yakaboo Publishing, 2020
  • Олександр Михед. Я змішаю твою кров з вугіллям. Зрозуміти український Схід. – Київ: Наш формат, 2020
  • Олег Сенцов. Хроніка одного голодування. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
  • Ганна Улюра. Ніч на Венері: 113 письменниць, які сяють у темряві. – Київ: ArtHuss, 2020

Цього року до журі премії “Книга року ВВС” увійшли:

  • Віра Агеєва, професорка Національного університету “Києво-Могилянська академія”
  • Вадим Карп’як, телеведучий
  • Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР
  • Віталій Чепинога, блогер
  • Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна

Фінал конкурсу Книга року ВВС відбудеться у грудні 2020 року.

Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в розмірі гривневого еквіваленту £1,000.

Видавці книг-переможців у обох номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.

Переможці минулих років:

2019

  • Тамара Горіха Зерня “Доця” (Книга року ВВС).
  • Володимир Арєнєв “Сапієнси” (Дитяча Книга року ВВС).
  • Тарас Прохасько “Так, але…” (Книга року ВВС-Есеїстика).

2018

  • Юрій Андрухович “Коханці юстиції” (Книга року ВВС).
  • Сашко Дерманський “Мері” (Дитяча Книга року ВВС).
  • Андрій Бондар “Церебро” (Книга року ВВС-Есеїстика).

2017

  • Катерина Калитко “Земля загублених, або маленькі страшні казки” (Книга року ВВС).
  • Анна Коршунова “Комп і компанія” (Дитяча Книга року ВВС).

2016

  • Таня Малярчук “Забуття” (Книга року BBC).
  • Галина Ткачук, “Тринадцять історій у темряві” (Дитяча Книга року ВВС).

2015

  • Василь Махно, “Дім у Бейтінґ Голлов” (Книга року BBC).
  • Андрій Бачинський, “140 децибелів тиші” (Дитяча Книга року ВВС).

2014

  • Софія Андрухович, “Фелікс Австрія” (Книга року ВВС).
  • Катя Штанко, “Дракони, вперед!” (Дитяча Книга року ВВС).
  • Сергій Жадан, “Ворошиловград” (Книга десятиліття ВВС).

2013

  • Ярослав Мельник, “Далекий простір” (Книга року BBC).
  • Мар’яна і Тарас Прохаськи, “Хто зробить сніг” (Дитяча Книга року ВВС).

2012

  • Юрій Винничук, “Танго смерті” (Книга року ВВС).
  • Леся Воронина, “Таємне Товариство Боягузів та Брехунів” (Дитяча Книга року ВВС).

2011 – Володимир Рутківський, “Cині води”.

2010 – Сергій Жадан, “Ворошиловград”.

2009 – Іздрик, “ТАКЕ”.

2008 – Люко Дашвар, “Молоко з кров’ю”.

2007 – Володимир Діброва, “Андріївський узвіз”.

2006 – Сергій Жадан, “Капітал”.

2005 – Юрій Винничук, “Весняні ігри в осінніх садах”.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *