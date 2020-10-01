Книга письменника з Тернопільщини — у довгому списку ВВС-2020
ВВС News Україна визначила Довгі списки літературної премії Книга року ВВС-2020, Книга року ВВС – Есеїстика-2020 та Дитяча Книга року ВВС-2020, яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
До довгих списків конкурсу Книга року ВВС-2020 увійшли 35 видань у трьох категоріях із понад 80, які подали цього року на конкурс.
Відбором займалася редакція ВВС News Україна разом із журі конкурсу.
Зокрема, до Довгого списку премії Книга року ВВС – Есеїстика-2020 увійшла книга уродженця Чорткова Василя Махна “Уздовж океану на ровері”.
До Довгого списку премії Книга року ВВС-2020 увійшли 14 видань:
- Софія Андрухович. Амадока. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
- Максим Беспалов. Східний Вал. – Київ: Темпора, 2020
- Дмитро Вербич. Точка неповернення. – Київ: Наш формат, 2020
- Наталка Доляк. На сьомому небі. – Київ: Темпора, 2020
- Владислав Івченко, Юрій Камаєв. Стовп самодержавства, або Тринадцять справ Івана Карповича Підіпригори. – Київ: Темпора, 2020
- Олесь Ільченко. Порт Житана. – Чернівці: Меридіан Черновіц, 2020
- Андрій Курков. Юрій Винничук. Ключі Марії. – Харків: Фоліо, 2020
- Марія Матіос. Букова земля. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2019
- Ілларіон Павлюк. Я бачу, вас цікавить пітьма. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
- Сергій Сергійович SAIGON. Юпак. – Київ: Білка, 2020
- Олег Сенцов. Другу також варто придбати. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
- Олег Сенцов. 4 з половиною кроки. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
- Ксенія Фукс. 12 сезонів жінки. – Чернівці: Книги – XXI, 2020
- Петро Яценко. Магнетизм. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
До Довгого списку премії Дитяча Книга року ВВС-2020 увійшли 11 видань:
- Іван Андрусяк. Морськосвинський детектив. – Харків: Віват, 2020
- Кирило Безкоровайний, Дар’я Скрибченко. Моя подруга з темної матерії. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
- Ірина Грабовська. Остання обитель бунтарства. – Київ: КМ-Букс, 2020
- Ніна Дмитрієва, Аліна Ревенко. Бальтазар назад. – Київ: ТОВ “Ай Ес Ді Груп”, 2020
- Євгенія Завалій. Це всі ми. – Чернівці: Чорні вівці, 2020
- Олеся Кешеля-Ісак. Непосидючка, який любив бігати. – Київ: Yakaboo Publishing, 2020
- Мирослав Лаюк. Ківі Ківі. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
- Сергій Лоскот. Чубзики. – Харків: Ранок, 2020
- Яна Сотник. Рака така, або Риба, яка співає. – Чернівці: Чорні вівці, 2020
- Василь Тибель. Медова казка. – Київ: Wise Bee, 2020
- Уляна Чуба. Мед і паштет. Фантастичні вітрогони. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2019
До Довгого списку премії Книга року ВВС – Есеїстика-2020 увійшли 10 видань:
- Наталя Гуменюк. Загублений острів. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
- Оксана Забужко. Планета полин. – Київ: Комора, 2020
- Ольга Карі. Рибка дядечки Завена. – Київ: Темпора, 2019
- Віра Курико. Вулиця причетних або Чернігівська справа Лук’яненка. – Київ: Темпора, 2020
- Анастасія Леухіна. Зовсім не страшна книга. – Київ: Дух і Літера, 2020
- Тарас Лютий. Культура принад і спротиву. – Київ: Темпора, 2020
- Василь Махно. Уздовж океану на ровері. – Київ: Yakaboo Publishing, 2020
- Олександр Михед. Я змішаю твою кров з вугіллям. Зрозуміти український Схід. – Київ: Наш формат, 2020
- Олег Сенцов. Хроніка одного голодування. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
- Ганна Улюра. Ніч на Венері: 113 письменниць, які сяють у темряві. – Київ: ArtHuss, 2020
Цього року до журі премії “Книга року ВВС” увійшли:
- Віра Агеєва, професорка Національного університету “Києво-Могилянська академія”
- Вадим Карп’як, телеведучий
- Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР
- Віталій Чепинога, блогер
- Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна
Фінал конкурсу Книга року ВВС відбудеться у грудні 2020 року.
Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в розмірі гривневого еквіваленту £1,000.
Видавці книг-переможців у обох номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.
Переможці минулих років:
2019
- Тамара Горіха Зерня “Доця” (Книга року ВВС).
- Володимир Арєнєв “Сапієнси” (Дитяча Книга року ВВС).
- Тарас Прохасько “Так, але…” (Книга року ВВС-Есеїстика).
2018
- Юрій Андрухович “Коханці юстиції” (Книга року ВВС).
- Сашко Дерманський “Мері” (Дитяча Книга року ВВС).
- Андрій Бондар “Церебро” (Книга року ВВС-Есеїстика).
2017
- Катерина Калитко “Земля загублених, або маленькі страшні казки” (Книга року ВВС).
- Анна Коршунова “Комп і компанія” (Дитяча Книга року ВВС).
2016
- Таня Малярчук “Забуття” (Книга року BBC).
- Галина Ткачук, “Тринадцять історій у темряві” (Дитяча Книга року ВВС).
2015
- Василь Махно, “Дім у Бейтінґ Голлов” (Книга року BBC).
- Андрій Бачинський, “140 децибелів тиші” (Дитяча Книга року ВВС).
2014
- Софія Андрухович, “Фелікс Австрія” (Книга року ВВС).
- Катя Штанко, “Дракони, вперед!” (Дитяча Книга року ВВС).
- Сергій Жадан, “Ворошиловград” (Книга десятиліття ВВС).
2013
- Ярослав Мельник, “Далекий простір” (Книга року BBC).
- Мар’яна і Тарас Прохаськи, “Хто зробить сніг” (Дитяча Книга року ВВС).
2012
- Юрій Винничук, “Танго смерті” (Книга року ВВС).
- Леся Воронина, “Таємне Товариство Боягузів та Брехунів” (Дитяча Книга року ВВС).
2011 – Володимир Рутківський, “Cині води”.
2010 – Сергій Жадан, “Ворошиловград”.
2009 – Іздрик, “ТАКЕ”.
2008 – Люко Дашвар, “Молоко з кров’ю”.
2007 – Володимир Діброва, “Андріївський узвіз”.
2006 – Сергій Жадан, “Капітал”.
2005 – Юрій Винничук, “Весняні ігри в осінніх садах”.