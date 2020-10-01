Книга письменника з Тернопільщини — у довгому списку ВВС-2020

ВВС News Україна визначила Довгі списки літературної премії Книга року ВВС-2020, Книга року ВВС – Есеїстика-2020 та Дитяча Книга року ВВС-2020, яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

До довгих списків конкурсу Книга року ВВС-2020 увійшли 35 видань у трьох категоріях із понад 80, які подали цього року на конкурс.

Відбором займалася редакція ВВС News Україна разом із журі конкурсу. Зокрема, до Довгого списку премії Книга року ВВС – Есеїстика-2020 увійшла книга уродженця Чорткова Василя Махна “Уздовж океану на ровері”.

До Довгого списку премії Книга року ВВС-2020 увійшли 14 видань:

Софія Андрухович. Амадока. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Максим Беспалов. Східний Вал. – Київ: Темпора, 2020

Дмитро Вербич. Точка неповернення. – Київ: Наш формат, 2020

Наталка Доляк. На сьомому небі. – Київ: Темпора, 2020

Владислав Івченко, Юрій Камаєв. Стовп самодержавства, або Тринадцять справ Івана Карповича Підіпригори. – Київ: Темпора, 2020

Олесь Ільченко. Порт Житана. – Чернівці: Меридіан Черновіц, 2020

Андрій Курков. Юрій Винничук. Ключі Марії. – Харків: Фоліо, 2020

Марія Матіос. Букова земля. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2019

Ілларіон Павлюк. Я бачу, вас цікавить пітьма. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Сергій Сергійович SAIGON. Юпак. – Київ: Білка, 2020

Олег Сенцов. Другу також варто придбати. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Олег Сенцов. 4 з половиною кроки. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Ксенія Фукс. 12 сезонів жінки. – Чернівці: Книги – XXI, 2020

Петро Яценко. Магнетизм. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

До Довгого списку премії Дитяча Книга року ВВС-2020 увійшли 11 видань:

Іван Андрусяк. Морськосвинський детектив. – Харків: Віват, 2020

Кирило Безкоровайний, Дар’я Скрибченко. Моя подруга з темної матерії. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Ірина Грабовська. Остання обитель бунтарства. – Київ: КМ-Букс, 2020

Ніна Дмитрієва, Аліна Ревенко. Бальтазар назад. – Київ: ТОВ “Ай Ес Ді Груп”, 2020

Євгенія Завалій. Це всі ми. – Чернівці: Чорні вівці, 2020

Олеся Кешеля-Ісак. Непосидючка, який любив бігати. – Київ: Yakaboo Publishing, 2020

Мирослав Лаюк. Ківі Ківі. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Сергій Лоскот. Чубзики. – Харків: Ранок, 2020

Яна Сотник. Рака така, або Риба, яка співає. – Чернівці: Чорні вівці, 2020

Василь Тибель. Медова казка. – Київ: Wise Bee, 2020

Уляна Чуба. Мед і паштет. Фантастичні вітрогони. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2019

До Довгого списку премії Книга року ВВС – Есеїстика-2020 увійшли 10 видань:

Наталя Гуменюк. Загублений острів. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Оксана Забужко. Планета полин. – Київ: Комора, 2020

Ольга Карі. Рибка дядечки Завена. – Київ: Темпора, 2019

Віра Курико. Вулиця причетних або Чернігівська справа Лук’яненка. – Київ: Темпора, 2020

Анастасія Леухіна. Зовсім не страшна книга. – Київ: Дух і Літера, 2020

Тарас Лютий. Культура принад і спротиву. – Київ: Темпора, 2020

Василь Махно. Уздовж океану на ровері. – Київ: Yakaboo Publishing, 2020

Олександр Михед. Я змішаю твою кров з вугіллям. Зрозуміти український Схід. – Київ: Наш формат, 2020

Олег Сенцов. Хроніка одного голодування. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Ганна Улюра. Ніч на Венері: 113 письменниць, які сяють у темряві. – Київ: ArtHuss, 2020

Цього року до журі премії “Книга року ВВС” увійшли:

Віра Агеєва, професорка Національного університету “Києво-Могилянська академія”

Вадим Карп’як, телеведучий

Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР

Віталій Чепинога, блогер

Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна

Фінал конкурсу Книга року ВВС відбудеться у грудні 2020 року.

Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в розмірі гривневого еквіваленту £1,000.

Видавці книг-переможців у обох номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.

Переможці минулих років:

2019

Тамара Горіха Зерня “Доця” (Книга року ВВС).

Володимир Арєнєв “Сапієнси” (Дитяча Книга року ВВС).

Тарас Прохасько “Так, але…” (Книга року ВВС-Есеїстика).

2018

Юрій Андрухович “Коханці юстиції” (Книга року ВВС).

Сашко Дерманський “Мері” (Дитяча Книга року ВВС).

Андрій Бондар “Церебро” (Книга року ВВС-Есеїстика).

2017

Катерина Калитко “Земля загублених, або маленькі страшні казки” (Книга року ВВС).

Анна Коршунова “Комп і компанія” (Дитяча Книга року ВВС).

2016

Таня Малярчук “Забуття” (Книга року BBC).

Галина Ткачук, “Тринадцять історій у темряві” (Дитяча Книга року ВВС).

2015

Василь Махно, “Дім у Бейтінґ Голлов” (Книга року BBC).

Андрій Бачинський, “140 децибелів тиші” (Дитяча Книга року ВВС).

2014

Софія Андрухович, “Фелікс Австрія” (Книга року ВВС).

Катя Штанко, “Дракони, вперед!” (Дитяча Книга року ВВС).

Сергій Жадан, “Ворошиловград” (Книга десятиліття ВВС).

2013

Ярослав Мельник, “Далекий простір” (Книга року BBC).

Мар’яна і Тарас Прохаськи, “Хто зробить сніг” (Дитяча Книга року ВВС).

2012

Юрій Винничук, “Танго смерті” (Книга року ВВС).

Леся Воронина, “Таємне Товариство Боягузів та Брехунів” (Дитяча Книга року ВВС).

2011 – Володимир Рутківський, “Cині води”.

2010 – Сергій Жадан, “Ворошиловград”.

2009 – Іздрик, “ТАКЕ”.

2008 – Люко Дашвар, “Молоко з кров’ю”.

2007 – Володимир Діброва, “Андріївський узвіз”.

2006 – Сергій Жадан, “Капітал”.

2005 – Юрій Винничук, “Весняні ігри в осінніх садах”.