Епідеміолог Олег Голінатий: чому більшає тих, хто одужав, та 9-а смерть від COVID-19 на Чортківщині

Погляньмо: на перше жовтня вперта статистика засвідчує 12 нових випадків захворювання на COVID-19. А вчора їх було 23. Накопичилося в такий спосіб сумарно 932 особи захворілих на наших теренах від початку пандемії. А ось число тих, хто вже одужав, візуально начебто стрімкіше, ніж досі, «наздоганяє» цю цифру – адже їх наразі 683. Через те насамперед журналісти Чортків.City й адресують запитання такого штибу завідувачу епідеміологічного відділення Чортківського міськміжрайонного відділу ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» Олегу ГОЛІНАТОМУ.

– Співвідношення двох цифр – стосовно захворілих і тих, хто вже виборсався з лабет підступної хвороби, на перший погляд, начебто тішить.

– На жаль, це лише візуально. Однозначно, процес одужання – це процес, який починається після двох тижнів, відколи людина захворіла. Якщо в межах двох тижнів назад ми мали по 25-30 випадків захворювань, то тепер і маємо начебто помітний ріст видужалих. Якраз одужують ті, хто захворів, коли спостерігалась висока фіксація захворювань. Якщо кілька днів тому зафіксовано, наприклад, по вісім випадків, то за два тижні матимемо й малу кількість тих, хто одужує. Але це не засвідчує поліпшення ситуації щодо захворюваності на COVID-19.

Автор: Фото з відкритих джерел

– Олеже Михайловичу, нинішня статистика сприяє вивченню географії району – так широко охоплює населені пункти поіменно. Чи не так?

– Це правда: практично кожен куточок району задіяний, є дуже мало сіл, де зовсім не зареєстровано випадків захворювання. І за їх кількістю місто та район приблизно зрівнялися. Бо раніше Чортків переважав, даючи цифру в 2/3, а села району – 1/3. Зараз це – паритет, практично 50х50. Маю на увазі за чисельністю хворих впродовж останніх двох тижнів. Наприклад, зафіксовано сто випадків захворювань: 51 з них місто, а 49 – села району.

– А можна визначитися зі щільністю, тобто кількістю випадків захворювань на COVID-19, скажімо, в розрізі тисячі мешканців у місті та на селі?

– Ну, навряд чи. Тому що місто – це 30 тисяч населення, а район – 42 тисячі. Тут не спостерігається, щоб хтось переважав.

Автор: Фото з відкритих джерел

– А тестування ведеться на попередньому рівні – ні більше, ні менше?

– Тестування дещо знижене в залежності від кількості випадків захворювання. Але, якщо поглянути в сьогоднішню або ж, що більш прикметно – вчорашню статистику, там – знову ріст, 23 нових випадки. Фактично ж за той день ми мали навіть ще більше – 28 хворих, бо кілька, з причини неповного уточнення на момент подачі зведення, було «перенесено» на наступний день, тобто на сьогодні. Це дуже багато! Отож, кількість знову зростає. І наповненість хворими в стаціонарі швидко змінюється.

Автор: Фото з відкритих джерел

– О, прокоментуйте, будь ласка, й цей момент – щодо заповнюваності ліжко-місць.

– Буквально тиждень тому спостерігалась заповнюваність практично на 99 відсотків. Тепер з`явилось 6-7 вільних ліжко-місць в інфекційному відділенні та десь до десяти в лікарні на Заводському. Але ситуація щодо цього змінюється мало не щодня – як звільнились, так само стрімко і заповнюються. До того ж, сьогодні маємо «свіжу» смерть від COVID-19, вже дев`яту на Чортківщині.

Автор: Фото з відкритих джерел

– Прокоментуєте цей випадок детальніше?

– Втрата особливо болісна, адже вік померлої – всього 32 роки, це мешканка села Улашківці. Жінка мала важку супутню патологію – вроджену ваду серця. Зазвичай люди з такими патологіями при ураженні COVID-19 отримують дуже важкий перебіг захворювання. Так трапилося і в цьому випадку.

– Вона перебувала на лікуванні в стаціонарі?

– Так, перебувала у центральній районній лікарні, під апаратом штучної вентиляції легень (ШВЛ), до того ж, недовго – десь до тижня часу. Організм не зміг боротися з коронавірусною інфекцією. На жаль, це типовий випадок для хворих, що мають важкі супутні захворювання, та людей старшого віку. Не всіх, звичайно. Тому захист і ще раз захист для такої категорії осіб – передусім. Тож ми не втомлюємось наголошувати на цій прописній істині знову і знову: бережіть себе!

Автор: Фото з відкритих джерел

Джерело: Чортків.City