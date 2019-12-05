На “Східному” гілки з обрізаних дерев подрібнюють спеціальною технікою

Подрібнювач гілок з використанням трактора Т-25 застосовують працівники ПП “Східний масив” для подрібнення гілок, отриманих внаслідок проведення робіт з підрізки та омолодження дерев на прибудинкових територіях. Роботи з подрібнення гілок проводяться безпосередньо в дворах будинків, де напередодні була здійснена обрізка. Прилад подрібнює гілки до дрібних фракцій, тому отриману сировину можна використвувати для розпалювання твердопаливних котлів.

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