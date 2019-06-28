На Тернопільщині листоноша підробила підпис і привласнила чужі гроші

Засуджено листоношу, що підробила підпис та привласнила гроші, виділені малозабезпеченій особі.

Кременецькою місцевою прокуратурою здійснювалось процесуальне керівництво і підтримано державне обвинувачення у кримінальному провадженні щодо працівниці одного з відділень зв’язку Лановецького району Тернопільської області, яка шляхом підроблення та використання офіційного документа привласнила гроші малозабезпеченої особи.

Вcтановлено, що листоноша сфальсифікувала підпис одержувача у платіжній відомості про отримання грошової виплати у сумі близько 4000 грн на тверде паливо, призначених потерпілій управлінням соцзахисту, як малозабезпеченій та привласнила її гроші.

Отож, працівниця зв’язку вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.191 КК України (привласнення чужого майна, яке було їй ввірене, ч.1 ст.358 КК України (підроблення офіційного документа), та ч.4 ст.358 КК України (використання завідомо підробленого документа).

Суд, погодившись із позицією прокурора, визнав обвинувачену винною та призначив їй остаточне покарання за сукупністю злочинів у виді 1 року 6 місяців позбавлення волі, з встановленням іспитового строку тривалістю 1 рік.

Прес-служба прокуратури Тернопільської області