На Тернопільщині судитимуть наркоторговців

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 7 осіб, обвинувачених у збуті наркотиків (ч. 3 ст. 307 ККУ); 2 з них ще обвинувачені у легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 ККУ), 2 – у схилянні до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 2 ст. 315 ККУ), а ще 1 – утримання місць для незаконного вживання наркотиків (ст. 317 ККУ).

За даними слідства, на початку 2024 року місцевий житель створив Інтернет-магазин, замовляв гуртовими партіями заборонені речовини та реалізовував їх через Телеграм – канал. Надалі залучив до «бізнесу» ще кількох помічників. Вони приймали замовлення через Інтернет, а потім – або доправляли до покупця через поштові перекази, або розповсюджували шляхом закладок канабіс, амфетамін, солі PVP. Клієнтами «бізнесменів» були жителі як Тернопільської, так і сусідніх областей.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі ГУНП в Тернопільській області.

За інкримінованими статтями КК України обвинуваченим загрожує до дванадцяти років позбавлення волі. Усі вони перебувають під вартою.

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