На Тернопільщині знайшли ще одну “Соломію Крушельницьку”
На неординарну біографію уродженки Тернопілля натрапила тернопільська журналістка Оксана Кузьменко.
- Натрапила на ще одну “Соломію Крушельницьку”, невідому широкому загалу, яка народилася на теренах Тернопільської області (поблизу Теребовлі): Марчеллу Зембріх або ж по-нашому Праскеда Марчеліна Кошанська. Володарка колоратурного сопрано навчалася у Віденській консерваторії і досягла кар’єрних вершин, виступаючи у New York Metropolitan Opera та the Royal Opera House.
One thought on “На Тернопільщині знайшли ще одну “Соломію Крушельницьку””
Інформація про визначних уродженців/уродженок краю завжди заслуговує на поширення. Але , погодьтеся, “знахідка” інформації у Вікіпедії не є насправді знахідкою. Бо як тоді позиціонувати енциклопедичну статтю, , датовану 2005 роком? Див. Гуцал П., Пиндус Б., Ткачов С., Ханас В. Коханська-Сембріх Марцеліна Пракседа // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та ін. — Тернопіль : Видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч», 2005. — Т. 2 : К — О. — С. 204. — ISBN 966-528-199-2. Як трактувати статтю Віталія Абліцова у книзі «Галактика „Україна“. Українська діаспора: видатні постаті»?. До речі у вікіпедичній статті є посилання. А в нас “знахідка”?