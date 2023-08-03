Начальник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко поміняв двох заступників

Тимчасово виконуючий обов’язків начальника ГУ НП у Тернопільській області Сергій Зюбаненко уже має двох нових заступників з Львівщини.

Відомо, що обоє новопризначених заступників працювали у Львівській області, пише 20 хвилин Тернопіль.

Це новопризначений заступник начальника ГУ НП у Тернопільській області Андрій Ткачик – начальник слідчого управління Головного управлiння Нацiональної полiцiї в Тернопiльськiй області



Народився 24 вересня 1985 року народження. У 2008 році закінчив Львівський нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ за спеціальністю правознавство. Свою кар’єру поліцейський розпочав з посади слідчого Франківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області. Згодом очолював слідчі відділення Львова. Вже з 2016 року обіймав посаду заступника начальника управління – начальник організаційно-методичного відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області.

З липня 2023 року заступник начальника – начальник слідчого управління Головного управлiння Нацiональної полiцiї в Тернопiльськiй області.

Андрій Ткачик змінив на посаді Володимира Галевича. Він був призначений замом по слідству в червні 2017 р. наказом тодішнього начальника ГУ НП в Тернопільській області Олександра Богомола. Зараз, за інформацією речника поліції, Володимир Галевич перебуває у відпустці.

Та, Ігор Сидорук – т.в.о. заступника начальника ГУНП в Тернопільській області.



Народився 26 червня 1976 року у Львові. Закінчив Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України, здобувши у 1996 році спеціальність юриста.

У 2005 році закінчив Львівський регіональних інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та отримав диплом магістра за спеціальністю «Державне управління».

З 1996 по 2016 рік працював на оперативних та керівних посадах у системі МВС України.

З жовтня 2018 року по липень 2023 року очолював факультети з підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції в Львівському державному університеті внутрішніх справ.

З 14 липня 2023 року – т.в.о. заступника начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

Цю посаду раніше обіймав Олег Ляхович. Зараз він, за словами речника поліції, на пенсії.