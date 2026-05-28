Наш тернополянин – срібний призер Кубка України з греко-римської боротьби!

Вихованець «КДЮСШ з греко-римської боротьби» та КУТОР «Школа вищої спортивної майстерності» Василь Васильківський здобув срібну нагороду у ваговій категорії до 67 кг. Також гідно представили Тернопіль Назарій Бабінський та Анатолій Паснак, які увійшли до п’ятірки найкращих у своїх вагових категоріях.

Вітаємо спортсменів та їхніх тренерів – заслужених тренерів України Андрія Телебана, Віталія Ліщинського та майстра спорту України Володимира Лучанка. За кожним таким результатом – щоденна праця, витримка і справжній спортивний характер.