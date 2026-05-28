У Скалаті мешканці скаржаться на появу лисиць у центрі міста: люди просять втрутитися владу

У місті Скалат на Тернопільщині місцеві жителі повідомляють про регулярну появу лисиць у центральній частині населеного пункту. Скарги активно поширюють у місцевих онлайн-групах, закликаючи владу вжити заходів для вирішення проблеми.

Про це написала Ярмолик Роксолана у спільноті Skalat | Скалат, зазначивши, що тварину неодноразово бачили поблизу житлових будинків і навіть у дворах.

За словами жінки, лисиця з’явилася вранці близько 7:00, вільно пересувалася подвір’ям та, як стверджується у дописі, могла завдати шкоди домашній птиці. Окремо мешканці висловлюють занепокоєння через безпеку дітей, які перебувають у районі центру міста.

Авторка звернення наголошує, що подібні випадки вже фіксувалися раніше, однак, за її словами, реагування на звернення було недостатнім. Люди просять місцеву владу та відповідальні служби вжити заходів для контролю ситуації.