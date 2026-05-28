У готелі, де отруїлися діти з Тернополя, виявили порушення безпечності харчування — Держпродспоживслужба

У селі Поляниця біля курорту «Буковель» зафіксовано масове отруєння школярів із Тернополя. Інцидент стався під час організованого відпочинку учнів десятих класів Тернопільської школи №3, який ініціювали батьки.

За інформацією, вночі частині дітей стало зле. Чотирьох школярів у тяжкому стані доправили до лікарні в Яремчі. Загалом симптоми — нудоту, блювання та діарею — мали щонайменше 21 із 26 дітей.

Стан дітей і діагнози

Усім госпіталізованим лікарі встановили діагноз «гострий гастроентероколіт». Діти, які потребували невідкладної допомоги, були доставлені до інфекційних відділень, зокрема в лікарні Тернополя.

Як повідомила мати однієї зі школярок Галина Ратушняк, її доньку госпіталізували до реанімації з гострим отруєнням.

Деталі перебування в готелі

Інцидент стався в готелі Naciku. За словами батьків, школярі заселилися ввечері 22 травня, того ж дня повечеряли, 23 травня поснідали, а вже в обід їм стало зле.

«Донька їла яйця, нагетси. Це те, що давали в готелі. Діти ніде більше не харчувалися, оскільки все було оплачено», — розповіла Галина Ратушняк.

Батьки викликали поліцію та представників Держпродспоживслужби для фіксації події. Також вони вимагали документи про оплату проживання та харчування, однак отримали лише накладну без печатки.

Перевірка Держпродспоживслужби

Під час позапланової перевірки фахівці Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області відібрали зразки продуктів, води та змиви з харчоблоку, повідомляє ЗАХІД.

За попередніми даними, на кухні виявлено низку порушень: відсутність контролю температури в холодильниках, недотримання системи HACCP, а також відсутність реєстрації оператора ринку в Єдиному державному реєстрі потужностей харчових продуктів.

Фахівці наголошують, що остаточні причини отруєння буде встановлено після лабораторних досліджень, адже захворювання могло мати як бактеріальне, так і вірусне походження.

Реакція поліції і розслідування

У поліції Івано-Франківської області відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 321 ККУ — порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам. Триває перевірка всіх обставин інциденту.

Коментарі сторін

У «Буковелі» заявили, що готель Naciku не має відношення до курорту, попри географічну прив’язку, яку заклад використовує у своїй назві.

У самому готелі від коментарів наразі утримуються.

Додаткові обставини

Батьки постраждалих дітей також звернулися до податкової служби та Держпраці через відсутність фіскальних чеків і можливі порушення у веденні діяльності закладу.

Стан дітей, які залишаються на лікуванні, медики оцінюють як стабільно контрольований, однак частина школярів продовжує перебувати під наглядом лікарів.