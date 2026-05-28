За добу рятувальники Тернопільщини ліквідували 10 пожеж
Найчастіше горіли суха трава та сміття на відкритих територіях — у Суходолі, Великій Березовиці, Острові, Новосілці, Малому Кунинці та Білокриниці.
У Тернополі вогонь знищив закинутий дачний будинок на вул. Тарнавського.
У Кременці пожежа виникла у приватному житловому будинку. Вогнем знищено покриття будівлі, вхідні двері та речі домашнього вжитку, пошкоджено перекриття й облицювання стін. Рятувальникам вдалося врятувати житлову та господарську будівлі.
Ще одна пожежа господарської будівлі сталася у селі Вертелка Тернопільського району. Вогнем знищено покриття, дерев’яну частину будівлі, господарський інвентар, речі домашнього вжитку та грубі корми. Під час гасіння рятувальники врятували 2 житлові будівлі.
Загалом за добу рятувальникам вдалося врятувати 4 будівлі.