За добу рятувальники Тернопільщини ліквідували 10 пожеж

Найчастіше горіли суха трава та сміття на відкритих територіях — у Суходолі, Великій Березовиці, Острові, Новосілці, Малому Кунинці та Білокриниці.

У Тернополі вогонь знищив закинутий дачний будинок на вул. Тарнавського.

У Кременці пожежа виникла у приватному житловому будинку. Вогнем знищено покриття будівлі, вхідні двері та речі домашнього вжитку, пошкоджено перекриття й облицювання стін. Рятувальникам вдалося врятувати житлову та господарську будівлі.

Ще одна пожежа господарської будівлі сталася у селі Вертелка Тернопільського району. Вогнем знищено покриття, дерев’яну частину будівлі, господарський інвентар, речі домашнього вжитку та грубі корми. Під час гасіння рятувальники врятували 2 житлові будівлі.

Загалом за добу рятувальникам вдалося врятувати 4 будівлі.