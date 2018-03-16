Назар Зелінка ініціює висадку дерев у парку Національного Відродження

Протягом останніх років у парку Національного Відродження масово проводиться зрізка дерев. Вирізуються цілі масиви хвойних дерев та беріз. До депутата міської ради Назара Зелінки неодноразово з цього приводу зверталися мешканці його округу.

За його словами, керівництво КП «Об’єднання парків культури та відпочинку» стверджує, що проводять санітарну зрізку сухих та «хворих» дерев. Дозвільні документи на проведення робіт у комунального підприємства є в наявності. Проте варто визначити причину, чому в парках міста масово сохнуть дерева, – пише депутат у мережі Фейсбук. Сьогодні на сесії міської ради звернувся до Виконавчого комітету міської ради з депутатським запитом щоб у найкоротші терміни визначили причини посухи дерев та запобігти майбутньому знищенню дерев, що залишилися та цього сезону закупили саджанці дерев у еквівалентній кількості зрізаних дерев, а то й більше та за сприятливих умов здійснили висадку на місцях зрізаних дерев. Мешканці виборчого округу №34 (вулиці Коновальця, Вербицького та Чубинського) та я, особисто, готові долучитися до висадки дерев у Парку Національного Відродження, – каже Назар Зелінка.