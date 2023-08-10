Оперативники Тернополя розшукали магазинних злодіїв

Позбавлення волі строком від п’яти до восьми років загрожує двом мешканцям обласного центру, які порушили чинне законодавство та вчинили злочини.

Зловмисники діяли окремо, однак аналогічним способом. Вони обирали невеликі крамниці, де вичікували слушну нагоду. В той момент, коли в приміщенні було людно, крадії без труднощів реалізовували задумане.

Тернополяни у скоєних протиправних діях зізналися. Один з них вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Відомості про події слідчі Тернопільського РУП внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Триває слідство.