На Тернопільщині триває вакцинація дітей проти кору паротиту та краснухи: в області працює 147 пункти щеплення

На Тернопільщині триває щеплення дітей проти кору, паротиту та краснухи (КПК) в рамках всеукраїнської кампанії з наздоганяючої вакцинації. У Тернопільську область доставлено доз 12 870 комбінованої вакцини, з них – 9 840 доз в рамках наздоганяючої кампанії та 3 030 доз для забезпечення рутинної вакцинації.

Напередодні навчального року стартувала національна кампанія щеплення від кору діток, які через війну або інші обставини пропустили вакцинацію.

Кір передається повітряно-крапельним шляхом і є надзвичайно заразною. З 10 нещеплених людей, які контактували з хворим, 9 захворіють. Специфічних ліків проти кору не існує. Єдиним захистом від хвороби є вчасна вакцинація. Для колективного імунітету необхідно, щоб 95% населення мало імунітет від цієї хвороби. І цього можна досягти через вакцинацію.

Згідно з Календарем профілактичних щеплень в 12 місяців проводять перше щеплення від кору, а в 6 років — планову ревакцинацію. Ці дві дози вакцини забезпечують захист дитини від кору, паротиту та краснухи.

У 2022 році обовʼязкове щеплення проти кору в Україні отримали лише 69% дітей у віці 6 років. Щоб не допустити спалах кору зараз ці щеплення мають бути надолужені, а діти — довакциновані.

Закликаємо якомога швидше надолужити щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію та звернутися в один з 147 пунктів щеплення Тернопільщини – перелік та адреси пунктів можна подивитися за посиланням.

Там, де доступ до стаціонарних пунктів щеплень є ускладненим або неможливим працюють мобільні бригади. Вони також вакцинують дітей, які через стан здоров’я не можуть самостійно пересуватися та організовані колективи (освітні заклади, дитячі оздоровчі табори тощо).

Для виклику мобільної вакцинальної бригади необхідно залишити заявку за телефоном регіонального координатора – (097) 933 58 00. Заявку зареєструють, складуть графік виїздів мобільних бригад і повідомлять дату та час її приїзду. Або подзвоніть на гарячу лінію МОЗ за номером 0 800 60 20 19 і вас зорієнтують, до кого можна звернутися у вашому регіоні.

Нагадаємо, 657 тисяч доз комбінованої вакцини на підтримку Національної програми імунізації в Україну надав дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).