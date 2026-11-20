У Борсуківській громаді незаконно вирубали 20 дерев у лісі: матеріали передано до поліції
Під час проведення планової перевірки Борсуківської сільської ради щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства фахівці Державної екологічної інспекції у Тернопільській області виявили факт незаконної порубки дерев у лісі комунальної власності.
10 листопада 2026 року під час обстеження лісової ділянки, розташованої за межами села Снігурівка Кременецького району, державними інспекторами зафіксовано незаконну порубку 20 дерев різних порід, зокрема граба, берези тощо.
У ході обстеження проведено облік зрізаних дерев, здійснено заміри діаметрів пнів та складено відповідну польову перелікову відомість. На місці порубки виявлено залишки гілля, водночас стовбурна деревина відсутня.
За результатами проведених розрахунків розмір шкоди, заподіяної лісу внаслідок незаконної порубки дерев, становить 82 484,91 грн.
За інформацією Борсуківської сільської ради, особи, причетні до порубки дерев, невідомі. Також до сільської ради ніхто не звертався щодо оформлення дозвільних документів на їх видалення.
З огляду на те, що у виявленому порушенні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, Інспекцією направлено відповідні матеріали до правоохоронних органів для встановлення осіб, причетних до незаконної порубки, та вжиття заходів реагування відповідно до статті 214 Кримінального процесуального кодексу України.
Державна екологічна інспекція у Тернопільській області наголошує, що незаконна порубка дерев завдає шкоди лісовим екосистемам та тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством.