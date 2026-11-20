З огляду на те, що у виявленому порушенні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, Інспекцією направлено відповідні матеріали до правоохоронних органів для встановлення осіб, причетних до незаконної порубки, та вжиття заходів реагування відповідно до статті 214 Кримінального процесуального кодексу України.