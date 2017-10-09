Новини Тернополя 

У Києві під час марафону раптово помер керівник з Тернопільщини

Irena 52 Views 1 коментар
Віктор Малюта на фото у центрі.

У столиці на вулиці Лаврській під час Wizz Air Kyiv City Marathon помер чоловік. про це повідомляє видання “Українська правда” посилаючись на слова заступниці начальника відділу комунікації ГУНП у Києві Яна Неруш в ефірі “112 Україна”.

 “Сьогодні на вулиці Лаврській в Печерському районі столиці під час марафону помер чоловік. Вже відомо, що це громадянин 1963 року народження, уродженець тернопільщини, який брав участь у марафоні”, – сказала Яна Неруш. За її словами, чоловікові раптово стало погано і він упав, а медики, які прибули на місце події констатували смерть.

З’ясувалося, що померлий — директор Тернопільського м’ясокомбінату Віктор Малюта.

One thought on “У Києві під час марафону раптово помер керівник з Тернопільщини

  • Світлана
    16:48 | 8 жовтня, 2017 at 16:48
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    Так-велика втрата.Знала його з студенських часів Людина весела,життєрадісна,любила життя.Це не є зрозумілим для нас “земних” людей.Постійні запитання : за що,навіщо, чому-не мають відповідді….??????

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