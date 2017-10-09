У Києві під час марафону раптово помер керівник з Тернопільщини
У столиці на вулиці Лаврській під час Wizz Air Kyiv City Marathon помер чоловік. про це повідомляє видання “Українська правда” посилаючись на слова заступниці начальника відділу комунікації ГУНП у Києві Яна Неруш в ефірі “112 Україна”.
З’ясувалося, що померлий — директор Тернопільського м’ясокомбінату Віктор Малюта.
One thought on “У Києві під час марафону раптово помер керівник з Тернопільщини”
Так-велика втрата.Знала його з студенських часів Людина весела,життєрадісна,любила життя.Це не є зрозумілим для нас “земних” людей.Постійні запитання : за що,навіщо, чому-не мають відповідді….??????