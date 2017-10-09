У Києві під час марафону раптово помер керівник з Тернопільщини

У столиці на вулиці Лаврській під час Wizz Air Kyiv City Marathon помер чоловік. про це повідомляє видання “Українська правда” посилаючись на слова заступниці начальника відділу комунікації ГУНП у Києві Яна Неруш в ефірі “112 Україна”.

“Сьогодні на вулиці Лаврській в Печерському районі столиці під час марафону помер чоловік. Вже відомо, що це громадянин 1963 року народження, уродженець тернопільщини, який брав участь у марафоні”, – сказала Яна Неруш. За її словами, чоловікові раптово стало погано і він упав, а медики, які прибули на місце події констатували смерть.

З’ясувалося, що померлий — директор Тернопільського м’ясокомбінату Віктор Малюта.