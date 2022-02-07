Роману Кулаку не тільки належно не надали допомогу, а піддали катуванню, – Галина Янко (відео)

4 лютого нарешті розпочали судові дебати по смерті дитини Ромчика Кулака через неналежне виконання двома лікарями Жидачівської районної лікарні своїх посадових обов‘язків. Про це повідомляє голова Громадської ради при СБУ Львівщини Галина Янко.

Можу сказати одне, що дитині не тільки належно не надали допомогу, а піддали катуванню. Прокурор Львівсь к ої обласної прокуратури це підтвердив в своїй промові. Майже 3 години тривала його промова, де встановлено всі докази у справі. Наступне засідання 7 березня.

Нагадаємо, 12-річний Роман Кулак помер 27 червня 2017 року. Йому не змогли вчасно діагностувати у Жидачівській районній лікарні скрут тонкої кишки.

Попередні висновки медичного розслідування були оприлюднені 25 вересня 2017 року, а 6 жовтня експерти надали кінцеву резолюцію. Вони зазначили, що смерть настала унаслідок порушення роботи життєво важливих органів та сильну токсикацію організму. Причиною смерті став заворот тонкого кишківника. Винними у неправильному діагностуванні та лікуванні пацієнта були визнані медики Жидачівської районної лікарні.

7 грудня, клініко-експертна комісія Міністерства охорони здоров’я дала оцінку діям медиків Жидачівської районної лікарні, які призвели до смерті Романа Кулака. Висновки КЕК МОЗ, в основному, співпали з доповіддю Департаменту охорони здоров’я ЛОДА, у якій однозначно було визнано вину лікарів з Жидачева. Основний висновок надала комісійна судово-медична експертиза в кінці 2018 року і 28 грудня на основі її висновків слідчим поліції була вручена підозра двом лікарям з Жидачівської ЦРЛ.