На Тернопільщині нетверезий водій ВАЗу врізався в дерево: травмувалися двоє пасажирів

Уночі 7 вересня в Мельниці-Подільській Чортківського району сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувалися двоє пасажирів автомобіля. Один із них — неповнолітній.

Аварія трапилася близько 1:30. За попередніми даними поліції, водій автомобіля ВАЗ 21099 не впорався з керуванням, з’їхав із проїзної частини та врізався в дерево.

У салоні автомобіля перебували двоє пасажирів. Усіх учасників ДТП медики доправили до лікарні. Пасажири отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані. Водієві надали медичну допомогу, однак від подальшої госпіталізації він відмовився.

Під час медичного огляду у водія виявили 1,2 проміле алкоголю. Чоловіка слідчі затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом ДТП поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння.

Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії та проводять необхідні слідчі дії.