Сьогодні суд знову вирішуватиме, чи можна Головку будувати у парку “Загребелля”

Сьогодні, 14 листопада, о 12 годині слухатимуть справу земельної ділянки у 0,8596 га в парку «Загребелля», яку планує забудувати компанія, до якої має безпосереднє відношення голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. Йдеться про Споживчий кооператив «МАГНАТ ХІЛ», засновником якого був депутат Тернопільської міської ради від партії «Свобода» Олександр Россомаха.

На засіданні знову слухатимуть дослідження доказів. За нашою інформацією міська рада намагається “розвалити ” справу”, доводячи, що в парку будувати можна.



За інформацією Політерно, «МАГНАТ ХІЛ» Россомахи отримав в оренду згадану ділянку в обмін на проштовхування Михайлом Головком в обласній раді «Проєкту організації території регіонального ландшафтного парку «Загребелля», охорони відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об’єктів». Документ передбачає зміни меж цього парку, а його ініціатором виступала міська рада Тернополя. Так як парк має статус регіонального ландшафтного, вирішувати його долю можуть тільки на рівні області. Тернопільська міська рада ще до місцевих виборів 2020 року зверталася до обласної ради, щоби та погодила так званий проект парку «Загребелля», який виконком міськради затвердив ще 30 травня 2018 року. Однак обласні депутати попереднього скликання, побоюючись негативних наслідків, відмовлялися від цієї ідеї.

Після виборів і створення коаліції «Свободи», «За майбутнє», «Слуги народу» та «Довіри» головою облради стає Михайло Головко і одразу ж на перших сесіях, у лютому 2021 року, зі скандалом проштовхує необхідне Сергію Надалу рішення. Напередодні того «зашкварного» голосування в обласній раді, а саме 18 грудня 2020 року, 36 депутатів коаліції новообраної Тернопільської міської ради разом з міським головою Сергієм Надалом віддали в оренду на п’ять років СК «МАГНАТ ХІЛ» 0,8596 га землі в парку «Загребелля». Цільове призначення земельної ділянки з кадастровим номером 6110100000:01:010:0133 – для будівництва адміністративно-житлового комплексу. Товариству з обмеженою відповідальністю «TV-4» наказали припинити право постійного користування земельною ділянкою.

Отже, в обмін на рішення обласної ради «МАГНАТ ХІЛ» отримує у тому ж парку «Загребелля» під забудову дуже привабливу ділянку. Олександра Россомаху в політичній тусовці називають гаманцем голови обласної ради Михайла Головка. Йому належить ТОВ «КУПОН», яке, у свою чергу, не так давно володіло ринком «Купон» неподалік центрального ринку навпроти «Збруча». Свого часу Россомаха викупив цей ринок у минулих власників і в даний час через ТОВ «КОМФОРТ-ТАУН ЖИТЛОБУД» на його місці зводить бізнес-центр.

Після розголосу «МАГНАТ ХІЛ» змінив засновників та бенефіціарів. Одним з них є Мовчко Віктор Степанович – друг, або родич родини Головко. ТОВ «КУПОН» теж очолює він. Під фото на його сторінці у Facebook можна помітити вподобайки та коментарі, як матері Михайла Головка – пані Галини, так і його рідних брата та сестри. Галина Головко має спільні фото з цим чоловіком.

Майже рік нічого про те, що саме планується будувати на зазначеній ділянці – чути не було. І ось, 21 січня 2022 року скандально відомий підсудній начальник управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради Василь Бесага затвердив містобудівні умови за вказаною ділянкою – будівництво апартамент-готелю квартирного типу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, гаражами за адресою місто Тернопіль, вул. Приміська, висота до 25 метрів від планувальної відмітки землі до найвіддаленішого по вертикалі елементу будівлі.

Але вже під час війни, у липні 2022 року, Тернопільська обласна прокуратура звернулася до Господарського суду Тернопільської області з позовом в інтересах держави до Тернопільської міської ради, «TV-4» та МАГНАТ-ХІЛ про повернення територіальній громаді земельної ділянки, частина якої розміщена в межах території природно-заповідного фонду.

Проте Господарський суд Тернопільської області повернув його через порушення, на думку суду, процесуальних норм. З таким рішенням суду першої інстанції погодився суд апеляційної інстанції. Натомість Верховний Суд визнав обґрунтованими доводи касаційної скарги прокурора, скасувавши рішення судів першої та апеляційної інстанцій та повернув справу до Господарського суду Тернопільської області для вирішення питання про відкриття провадження.

Встановлено, що всупереч вимогам законодавства міська рада Тернополя надала для будівництва адміністративно-житлового комплексу земельну ділянку площею 0,86 га, частина якої розташована в парку «Загребелля». Крім цього, земельна ділянка отримана суб’єктом господарювання без проведення земельного аукціону через нібито розташування на ній об’єкту нерухомого майна, якого, як встановлено прокуратурою, насправді не існує.

Відтак, судом за принципової позиції прокурора відкрито провадження у справі.

Перший заступник керівника Тернопільської обласної прокуратури Олександр Божко подав заяву від 20.01.2023 про уточнення п. 7 позовних вимог, з доказами надіслання іншим учасникам справи, а саме: зобов`язати Споживчий кооператив МАГНАТ-ХІЛ повернути земельну ділянку площею 0,8596 га кадастровий номер 6110100000:01:010:0133по вул. Приміська, 11а в місті Тернополі Тернопільській міській територіальній громаді в особі Тернопільської міської ради. Суд, розглянувши заяву приймає її до розгляду та подальший розгляд справи здійснюється з врахуванням уточнення п. 7 позовних вимог.