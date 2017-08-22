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Список поповнився: депутати затвердили рішення про відзначення найкращих тернополян

Irena 97 Views 1 коментар

Відповідно до рішення сесії Тернопільської міської ради від сьогодні, звання “Почесний громадянин міста Тернополя” присвоєно 5 тернополянам.

Як розповів “Погляду” начальник управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради Олександр Смик, нагороди вручать о 19 год. 27 серпня на Співочому полі — з нагоди Дня міста.

Отож список почесних тернополян поповнився наступними іменами:

КОЛІНЕЦЬ Володимир Володимирович – громадський діяч, член міської організації «Народний Рух України».

КУДРЯКОВ Валерій Андрійович – Предстоятель Української Автокефальної Православної Церкви Блаженніший Мефодій Митрополит Київський і всієї України;

ПІДЛУЖНИЙ Андрій Борисович – український композитор, вокаліст, музикант, поет, телеведучий та актор;

МЕЛЬНИЧУК Богдан Іванович – письменник, драматург, журналіст, краєзнавець, Заслужений діяч мистецтв України;

Посмертно:

МИСЛА Мирослав Іванович — молодший лейтенант, командир взводу окремої зведеної штурмової роти «Карпатська Січ» 93-ї ОМБр.

One thought on “Список поповнився: депутати затвердили рішення про відзначення найкращих тернополян

  • Анна
    13:27 | 20 серпня, 2017 at 13:27
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    Справедливість є! Андрій Підлужний – геніальна людина! Нарешті до Тернополя це “дійшло” Давно пора!

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