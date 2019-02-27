3 млн грн. та два роки кропіткої роботи, – у Збаразькому замку відкрили дві оновлених зали

Збаразький замок – історичний скарб Тернопільщини, справжня окраса старовинного Збаража. Оповитий легендами, герой художніх творів та кіно, він пережив не одну облогу та дійшов до наших днів чудовою пам’яткою архітектури краю XVII століття. Тому не випадково, що саме Збаразький замок став центром святкування 25-річчя створення Національного заповідника ,,Замки Тернопілля”.

З нагоди святкування в Замку відбулася низка урочистих заходів – науково-практична конференція, реконструкція боїв під час Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького у середині XVII століття, святкова концертна програма. Кульмінацією стало відкриття двох оновлених зал Збаразького замку.

Два роки кропіткої роботи майстрів не пройшли даром. З державного бюджету на реставраційні роботи було виділено майже 3 млн грн. Залу змінних виставок і Золоту залу прийомів вдалося відновити практично до їх першочергового вигляду.

У відреставрованих залах відновили епоху середньовіччя, в кожному залі діють експозиції старожитностей, картин, ікон, старовинних меблів, а також влаштовано виставки художніх робіт сучасних майстрів. Зокрема, під час відкриття відбулася виставка живопису заслуженого художника України Миколи Шевчука з Тернопільщини.

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