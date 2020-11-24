На Тернопільщині прокуратура повертає громаді земельну ділянку площею 20 га, вартістю 14 млн грн

Рішенням господарського суду Тернопільської області задоволено позов Теребовлянської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Угринівської сільської ради Підгаєцького району про припинення користування земельними ділянками загальною площею 20 гектарів.

Прокуратурою встановлено, що місцеве садове товариство використовувало земельні ділянки не за цільовим призначенням, систематично не сплачуючи земельний податок та частину цієї землі самовільно зайняли невідомі особи.

Відповідно до рішення суду прокуратура повернула територіальній громаді право розпоряджатися землею вартістю 14 млн грн., – повідомляє п ресслужба Тернопільської обласної прокуратури.