Суд не задовольнив позов Стадника щодо індивідуального пам’ятника сину на “Пантеоні Героїв”

Тернопільський міськрайонний суд не задовольнив позов Олега Стадника, син якого Віталій Стадник загинув під час російсько-української війни. Чоловік судився, щоб встановити на могилі сина споруду індивідуального замовлення, а не таку, яка передбачена проєктом “Пантеону Героїв” у Тернополі.

Кореспонденти Суспільного повідомляють, що представників від Стадника на оголошенні рішення суду не було.

Ольга Герчаківська, суддя Тернопільського міськрайонного суду. Суспільне Тернопіль

Рішення суду зачитала суддя Тернопільського міськрайонного суду Ольга Герчаківська:

“Суд ухвалив: у задоволенні позовних вимог Стадника Олега Богдановича до спеціалізованого комунального підприємства “Ритуальна служба” Тернопільської міської ради про визнання дій незаконними, відмовити. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 30 днів з дня його проголошення”.

Дарця Веретюк, співавторка концепції “Пантеону Героїв” та подруга загиблого Героя України Віталія Дереха. Суспільне Тернопіль

Співавторка концепції “Пантеону Героїв” та подруга загиблого Героя України Віталія Дереха Дарця Веретюк у справі виступала свідком зі сторони комунального підприємства Тернопільської міської ради “Ритуальна служба”:

“Ми ледь не першими почали облаштовувати сектор почесних військових поховань з-поміж інших усіх обласних центрів. Тобто, це показовий процес і прецедент, на який будуть спиратися в інших містах. Тому сьогодні і було так багато людей у залі, і сім’ї, які заходили третіми особами в позовних своїх заявах, і інші сім’ї, батьки, дружини загиблих, бо ми представляємо їхні інтереси й будемо розповідати про це всім іншим, кому це важливо”.

Назарій Редьква, адвокат СКП “Ритуальна служба”. Суспільне Тернопіль

Адвокат СКП “Ритуальна служба” Назарій Редьква сказав, що роботи на “Пантеоні Героїв” не зупиняли. Його будують відповідно до положення про “Пантеон Героїв” міста Тернополя:

“Сьогодні рішенням Тернопільського міськрайонного суду відмовлено в задоволенні позовних вимог щодо незаконних дій спеціалізованого комунального підприємства “Ритуальна служба” Тернопільської міської ради. Тобто, всі дії щодо встановлення пам’ятників, уніфікації пам’ятників, надмогильних споруд на могилах військовослужбовців відповідно до рішення суду є законними. Для нас це означає, що дії комунального підприємства “Ритуальна служба” Тернопільської міської ради є законними”.

Ніна Теребій, сестра загиблого військового Андрія Теребія. Суспільне Тернопіль

“Закінчився суд. Висновком ми задоволені, бо суд виніс вирок на користь всіх наших героїв. Надіємось, що Стадники зрозуміють, що вони є одні, а нас є дуже багато і батьки хочуть вже нарешті спокою, а не ходити по судах. В апеляційний суд, надіємось, вони не будуть подавати. Адвокат, який був присутній, пані Притула, не вийшла, бо, надіємось, що вона теж зрозуміла, що наші рідні воювали за справедливість і на даний момент ми боремося за ту саму справедливість”, — зазначила сестра загиблого військового Андрія Теребія Ніна Теребій.

Під час засідання суду. Дарця Веретюк

Надія Щирба, мати загиблого військового Тараса Щирби у справі виступила як третя особа зі сторони “Ритуальна служба”. Жінка розповіла, судовий процес у цій справі тривав майже рік.

Надія Щирба, мати загиблого військового Тараса Щирби, третя особа зі сторони “Ритуальна служба”. Суспільне Тернопіль

“Сьогодні рішення прийняли в нашу користь. Винесли рішення, що будуть споруджені всі одинакові надгробки, це козацькі хрести. Хто буде незадоволений цим рішенням, нехай собі приймає якесь своє рішення, чи перезахоронювати. Це відноситься до сім’ї Стадників. Якщо вони незадоволені цим рішенням, вони можуть перезахоронити свого сина в якесь інше місце”, — сказала Надія Щирба.

Кореспонденти Суспільного зателефонували до Олега Стадника та його адвокатки Оксани Притули за коментарем щодо рішення суду, зокрема, чи планують подавати апеляційну скаргу. На дзвінки вони не відповідають.

Суспільне