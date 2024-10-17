Хвилина мовчання на честь Михайла СИДОРАКА

Михайло СИДОРАК, 41-річний захисник України. Народжений 8 квітня 1981 року в Тернополі, Михайло був майстром на всі руки.



Здобувши фах маляра-плиточника, він понад двадцять років працював слюсарем на підприємстві.



26 січня 2023 року Михайло отримав повістку і без вагань став до лав захисників України. Він пройшов навчання у Великій Британії, здійснивши свою давню мрію побувати в цій країні.



Михайло служив навідником аеромобільного батальйону, спочатку на Житомирському напрямку, а потім – у Бахмуті. Він не розповідав рідним про небезпеку, щоб не хвилювати їх.



Близькі згадують Михайла як доброго, люблячого, чуйного чоловіка, якому вдавалося все, за що б він не брався.



За свій подвиг Михайло СИДОРАК посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”. Михайло залишив маму Марію Іванівну, дружину Світлану, сина Олексія і доньку Богдану. Його поховали 5 квітня 2023 року у селі Глядки, біля могили батька.

За інф. Тернопільської міської ради