Освітні установи Тернопільщини на 100% забезпечені укриттями

Це стосується закладів загальної середньої, позашкільної, професійної, фахової передвищої та вищої освіти, а також установ для дорослих, зокрема закладів післядипломної освіти. Повідомляють у військовій адміністрації.

Один з об’єктів нещодавно завершеного будівництва укриття оглянув начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода. Він – у Ладичинській гімназії, розташованій в Микулинецькій селищній громаді. Відтепер школярі і працівник мають надійний захист, яке відповідає всім чинним вимогам.

В’ячеслав Негода підкреслив важливість забезпечення безпеки учнів у кожному навчальному закладі області, наголосивши, що це пріоритетна задача в умовах сьогодення. У гімназії наразі навчається 131 учень, серед яких є діти з особливими освітніми потребами. Для них створено всі необхідні умови не лише для навчання, а й для безпечного перебування в укритті у разі надзвичайної ситуації.

Очільник області наголосив, що будівництво захисних споруд є важливою ланкою роботи для області.