Тернопільські медики куплять окуляри віртуальної реальності від Facebook за завищеною ціною

Тернопільський національний медичний університет імені Івана Горбачевського переплатить щонайменше 60 тис. грн за окуляри віртуальної реальності (VR-окуляри). Товар поставить київський підприємець Артем Виничук.

Медики замовили десять моделей Oculus Quest 2 на 194 тис. грн, тобто − по 19,4 тис. грн за штуку (без ПДВ). Це окуляри віртуальної реальності, яку під брендом «Oculus» випускає компанія «Facebook Technologies, LLC». Підприємець доставить їх до кінця цього року.

Однак і в мережі, і в Prozorro ми знайшли такі моделі значно дешевше. Наприклад, на сайті «Allo.ua» їх продають по 12,4 тис. грн без знижки, в інтернет-магазині «Dronestore» − по 13 тис. грн без знижки.

В основному за такою ж ціною VR-окуляри купують бюджетні установи. Приміром, Криворізький державний педагогічний університет замовив їх по 12,7 тис. грн. А управління культури і туризму Новоград-Волинської міської ради – по 13 тис. грн за штуку.

Водночас Тернопільський медичний університет був готовий переплатити за товар навіть більше, аніж 60 тис. грн. Очікувана вартість закупівлі була 230 тис. грн, тобто медики були готові купити VR-окуляри по 23 тис. грн за штуку. В університеті відмовились усно пояснити, як вирахували таку очікувану ціну.

Нагадаємо, це не перший раз, коли Тернопільський медичний університет фігурує в матеріалах редакції «Наші гроші. Львів». Цього року медики замовили створення «антиковідного пнемошолома» в 71-річної тітки свого науковця Андрія Ковальчука. Після публікації нашого матеріалу договір розірвали.

Про постачальника

Київський підприємець Артем Виничук зареєстрував свою діяльність 2017 року. Спеціалізується на продажі електротоварів. Протягом 2020-2021 років він отримав державних замовлень на 9,9 млн грн. В основному це договори до 500 тис. грн на постачання ноутбуків, планшетів та фотографічного обладнання.

На поточних торгах Артем Виничук змагався з двома учасниками – ТОВ «Інтерактивні системи навчання» та підприємцем Сергієм Борбенчуком. Під час аукціону жоден з конкурентів не знизив своєї пропозиції. При цьому ціна переможця була на 35 тис. грн дешевшою, аніж в інших учасників.