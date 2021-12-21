Причины неисправностей тракторов Т-150, которые возникают чаще всего

Трактор — это эффективная машина, которая используется в сельскохозяйственной сфере. Модель Т-150 ценится за высокую мощность и экономичный расход топлива. При использовании трактора необходимо придерживаться правил эксплуатации, своевременно проводить осмотр, чтобы избежать поломок.

Из-за выхода из строя сельхозтехники может затянуться сбор урожая или сорваны сроки посевных работ. Если машина сломалась, то может понадобиться замена некоторых деталей. Приобрести качественные запчасти для трактора Т-150 можно в интернет-магазине компании «Форсаж». Специалисты помогут подобрать необходимый товар и оперативно отправят его в удобный для вас населённый пункт.

Замедленное переключение передач и запаздывание на повороте

Если переключение передач осуществляется с опозданием или наблюдается запаздывание на повороте, то причины могут быть следующие:

загрязнение заборного фильтра;

снижение объёмного КПД насоса;

зависание поршня или закусывание дисков гидромуфты.

Если заборный фильтр загрязнился, то снижается производительность насоса, что и приводит к неисправности. Для устранения необходимо прочистить фильтр.

Если проблемы вызваны снижением объёмного КПД насоса, то его придётся заменить на новый. Проблемы с поршнем и дисками гидромуфты решаются путём разборки КПП и устранением дефекта.

Нарушение чёткой фиксации передач

Причина нарушения фиксации передач может быть спровоцирована ослаблением натяга пружины фиксатора распределителя. В этой ситуации можно затянуть пружину, а если сделать это не получается, то нужно её заменить.

Проблема может быть и в том, что ролик фиксатора соскользнул с зубчатого сектора и стал в неправильное положение. Если ролик вернуть в правильную позицию, то недочёт будет устранён.

Падение оборотов двигателя при включении любых двух передач

Причиной такой неисправности является попадание масла одновременно в 2 гидромуфты. В зависимости от нюансов повреждения может понадобиться замена одной или нескольких запчастей, среди которых:

крышка распределителя;

уплотнительные кольца, распределяющие потоки масла;

вторичный вал в КПП.

Трактор Т-150 активно привлекается для проведения сельскохозяйственных работ. Машина отличается надёжностью и долговечностью, но вследствие неправильной эксплуатации или несвоевременного осмотра могут износиться детали, которые необходимо заменить на новые, но не менее качественные, чем оригинальные.