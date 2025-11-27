Тернопільські родини отримують допомогу: понад 200 квартир обстежено, 59 сімей – з фінансовою підтримкою

У Тернополі триває надання допомоги мешканцям, які постраждали внаслідок ракетних ударів 19 листопада. Станом на вечір 26 листопада місто продовжує забезпечувати людей тимчасовим житлом, фінансовою підтримкою та відновленням пошкоджених будинків, повідомляють у міській раді.

Тимчасовим житлом забезпечені 10 сімей, які проживають у наданих приміщеннях. Комісія з обстеження пошкоджених квартир провела огляд 266 помешкань для оформлення державних компенсацій.

Проводяться роботи з відновлення житла. За 26 листопада становили ще 90 вікон, загалом – 260. Усього потрібно замінити понад тисячу вікон, які придбають за кошти міського бюджету.

Триває і фінансова підтримка. Ще 24 родини отримають допомогу у розмірі 15 тисяч гривень на оренду житла. Загалом таку виплату призначено 59 сім’ям. Це – щомісячна допомога, яку вони отримуватимуть до моменту нарахування державних компенсацій або завершення ремонтних робіт у під’їздах та квартирах.

У навчальному закладі ТЗОШ №26 вже розробили проєктно-кошторисну документацію на виготовлення нових вікон.

Триває робота зі збору документів. В управлінні держреєстрації прийняли ще 7 звернень, загалом – 55, щодо відновлення права власності. До Міграційної служби звернулося ще 5 громадян, загалом – 8, щодо оформлення втрачених документів.

У штаб у школі №27 протягом дня звернулося 34 мешканці громади. Із них 15 – для реєстрації звернень, 11 – за психологічною допомогою, 8 – щодо пошкодженого майна. Завтра у місті продовжиться встановлення вікон та робота комісій з обстеження квартир.

Гарячі лінії для постраждалих: 1580, 0 800 303 522, +38 067 447 29 19.