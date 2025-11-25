«Жах, біль і пам’ять»: Іво Бобул пропонує, щоб будинок на Стуса у Тернополі став історичним свідком злочинів росії
Іво Бобул пропонує залишити зруйнований ворожою російською ракетою будинок на вулиці Василя Стуса, 8 у Тернополі, як пам’ять про трагедію 19 листопада воєнного 2025 року і незнищенність українського народу. І бюджет міста від того не постраждає. Демонтаж, обійдеться дорожче, пише Михайло Маслій у мережі Фейсбук.
Подібне робили в Хорватії. Під час війни за незалежність країни 1991-1995 років було розгромлено близько 180 тисяч житлових будинків, а понад 10 відсотків житлової площі було пошкоджено або завалено.
За пломінь цей не може буть покути.
За погар цей нема ще міри мсти.
Будь проклят той, хто зважиться забути.
Будь проклят той, хто скаже нам: «прости…»