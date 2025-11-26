Тернополянам, які зазнали тяжких травм внаслідок ракетної атаки 19 листопада, виплатять одноразову фінансову підтримку

Тернополянам, які перебувають у тяжкому стані в лікувальних закладах, внаслідок ракетної атаки 19 листопада – виділять одноразову грошову допомогу в розмірі по 50 000 грн. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету сьогодні, 26 листопада.

Відповідно до висновку відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення таку допомогу на лікування буде виділено для трьох дітей та п’яти дорослих.

Кошти будуть виділені з метою надання додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту окремих категорій жителів Тернопільської міської територіальної громади, які постраждали.