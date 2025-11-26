Інструкція, як податися на компенсацію за знищені або пошкоджені об’єкти нерухомого майна

На головній сторінці сайту Тернопільської міської ради з’явився покроковий алгоритм дій, як податися на компенсацію за знищені або пошкоджені об’єкти нерухомого майна. Інформація стосується тернополян, чиє майно постраждало внаслідок ракетної атаки 19 листопада. Також інструкція доступна у мобільній версії сайту Тернопільської міської ради.

Подати необхідні документи можна у застосунку «Дія», або у Центрі надання адміністративних послуг м.Тернополя (вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 6).

Покрокова інструкція, як отримати компенсацію за пошкоджені об’єкти нерухомого майна за посиланням тут

Покрова інструкція, як отримати компенсацію за знищені об’єкти нерухомого майна за посиланням тут

Також, у Тернопільській міській раді створено гарячу лінію для надання консультацій громадянам, чиє майно було пошкоджене або знищене внаслідок ракетної атаки російської федерації 19 листопада.

Фахівці-юристи надають роз’яснення щодо подання заяв та переліку необхідних документів для отримання компенсації.

Номер гарячої лінії: 097 613 59 80.