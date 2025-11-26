На Тернопільщині рятувальники ліквідували пожежу, знешкодили артснаряд та врятували собаку



Протягом минулої доби, 25-26 листопада, підрозділи ДСНС на Тернопільщині ліквідували пожежу господарської будівлі, вилучили та знищили вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни, а також надали допомогу тварині.

25 листопада о 18:00 у селі Тростянець Саранчуківської територіальної громади піротехніки ДСНС вилучили з території приватного домогосподарства артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку було транспортовано та знешкоджено у безпечному місці шляхом контрольованого підриву.

Того ж вечора, о 21:29, до рятувальників надійшло повідомлення з села Петриків Великоберезовицької територіальної громади. У каналізаційний колодязь впав собака і не міг самостійно вибратися. Надзвичайники за допомогою драбини спустилися до тварини та підняли її на поверхню.

Вночі, 26 листопада о 01:16, до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу в селі Магдалівка Скалатської територіальної громади. Площа загоряння становила 80 кв. м. Вогонь знищив покриття, перекриття будівлі та 400 тюків соломи. Завдяки оперативним діям вогнеборців, саму будівлю вдалося врятувати від повного знищення.

