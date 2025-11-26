Разом із побратимом загинула художниця та військова Мирослава Копча з Тернопільщини

Під час виконання бойового завдання 25 листопада загинула Мирослава Копча — художниця-графікиня, дизайнерка та доброволиця підрозділу аеророзвідки “Баракуда”. Їй було 25 років, повідомляє Суспільне.

Про це повідомили у соцмережах підрозділу.

Разом із Мирославою загинув її побратим Артур Вільчинський, відомий за позивним Промінь.

“Під час бойової роботи, захищаючи небо над нашою країною, загинули наш брат Промінь та наша сестра Акіра. Вони були світлими та щирими людьми. Гідними українцями. Для нас велика честь служити з вами в одному строю. Ми продовжимо вашу роботу. Ми помстимось”, — йдеться у заяві.

Мирослава Копча та Артур Вільчинський. Instagram/grupa_barracuda

Мирослава (Акіра) Копча — художниця родом з Тернопільщини, яка довгий час жила у Львові. Вона працювала з графічними техніками — офортом, монотипією, картоногравюрою, тушшю — і досліджувала теми жіночої тілесності, пам’яті та образу.

Ще у 2021 році Копча дебютувала з персональною виставкою “Конструкція” у рідних Бережанах. Її творчість, як писали тоді місцеві медіа, вирізнялася глибиною та інтуїцією, а роботи порушували серйозні теми.

Ліногравюра Мисролави Копчі LINECUT LOGO / RD-LLTS BLACK. Instagram/mirakopcha

Мирослава Копча. Зарисовка. Instagram/mirakopcha

Робота Мирослави Копчі. Instagram/mirakopcha

Художниця брала участь у виставках в Україні та за кордоном, а також у творчих співпрацях. Зокрема, розробляла візуальне представлення виробництва тюнінгу для зброї “Крук”, де конструктором та автором виробів працював її побратим Артур Вільчинський. Також вона була дизайнеркою Frontline Team.

У “Круку” також відреагували на їхню загибель: “Вчора нас у «Круку» стало менше, а хто залишився — стали злішими. Двоє наших талановитих та відданих людей загинули під час виконання бойового завдання”.