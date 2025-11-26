Прокурори вимагають стягнення 190 тис. грн за незаконну вирубку дерев у Золотому Потоку

Бучацька окружна прокуратура подала позов до суду на Золотопотіцьку селищну раду з вимогою стягнути майже 190 тис. грн шкоди, завданої незаконною порубкою дерев на землях лісогосподарського призначення.

За даними прокуратури, під час перевірки було встановлено, що на території Золотопотіцької територіальної громади було незаконно вирубано 31 дерево в лісовому масиві. Внаслідок цього довкіллю було завдано шкоди на суму близько 190 тис. грн.

«Шкода, заподіяна лісу, що не наданий в користування, повинна відшкодовуватися органом місцевого самоврядування, на території якого знаходиться цей ліс», – зазначають в прокуратурі.

Відповідно до цього, прокуратура подала до суду позов до Золотопотіцької селищної ради, щоб забезпечити відшкодування збитків. Господарський суд Тернопільської області відкрив провадження у справі.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури продовжить слідкувати за розвитком справи та результатами судового розгляду.