Графік відключення світла 27 листопада на Тернопільщині
Згідно вказівки НЕК “Укренерго” 27.11.2025 на території Тернопільської області діятиме Графік погодинних відключень (ГПВ).
❗️Повідомляємо, що графік протягом доби може змінюватися.
