Кримінальна справа, арешт майна та борги: як «Збруч» потрапив у центр скандалу

Заголовок: Продаж санаторію «Збруч» за заниженою ціною: кримінальна справа та арешт майна

– У соціальних мережах обговорюють продовження «епопеї» з продажем санаторію «Збруч». За словами Миколи Стельмащука, ця історія має дуже сумнівні обставини, і не обіцяє хороших наслідків для громади.

Згідно з його дописом на Фейсбуці, санаторій, що розташований на площі майже 11 000 кв.м. з земельною ділянкою в 8,5 гектарів, було продано на аукціоні в січні цього року за 27,5 млн. грн. при стартовій ціні в 11,5 млн. грн. Це викликає чимало запитань, адже інші учасники аукціону пропонували значно більші суми – 35,5 млн. і навіть 45,5 млн. «Так часом буває, коли на аукціоні приймають участь ті, хто треба. Або аукціон проводять ті, хто треба», – зауважує автор допису.

Також варто зазначити, що ціна за квадратний метр на аукціоні була вкрай низькою, всього 25 доларів. «Штучний інтелект на запит «Ціна на нежитлову нерухомість в Чорткові» дає від 170 $ за м² (закинуті гаражі) до 800 $ за м² (нормальне приміщення ближче до центру)», – пояснює Стельмащук.

Після цього, у березні, Державне управління справами, яке було попереднім власником санаторію, оскаржило результати аукціону і ініціювало кримінальну справу щодо зловживань посадовими особами виконавчої служби. «Кримінальну справу порушили, слідчий поліції призначив експертизу щодо реальної ринкової вартості майна санаторію», – йдеться в дописі.

Незважаючи на це, сам факт приватизації санаторіїв викликає ще більше питань. «Стаття 26 Закону України «Про курорти» забороняє приватизацію санаторно-курортних закладів», – зазначає Стельмащук. Крім того, він акцентує на тому, що державні та комунальні заклади охорони здоров’я не підлягають приватизації згідно зі статтею 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я.

«Є ще один нюанс, що заступник начальника Державної податкової інспекції у Гусятинському районі подав на продаж то майно без дозволу від Головного управління ДПС у Тернопільській області», – додає він. Стельмащук скептично оцінює можливість вирішення цієї ситуації: «Податківці між собою самі сядуть і розберуться, ну нє?».

На завершення, Стельмащук підсумовує: «Ми маємо в результаті:

Кримінальну справу по аукціону, Арешт на майно санаторію, Туманні перспективи щодо майбутнього колись успішного оздоровчого закладу».

Колишні працівники санаторію досі не отримали виплат по заборгованості із заробітної плати, яка складає 4,7 млн. грн. А селищна рада, за словами Стельмащука, має розплачуватися за земельний податок, хоча сума невелика, бо заклад був державним і лікувальним. Однак важливе питання – внески до Пенсійного фонду, адже стаж роботи в санаторії до пенсії може не зарахуватися.

«Санаторії «Збруч» і «Медобори» ніколи не належали громаді селища. Власником першого була держава, а другого – обласна рада», – підсумовує він. «Тому, по великому рахунку, наше тут сі не меле. Тай таке».