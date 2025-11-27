11:53 | 27.11.2025
На Тернопільщині зіткнулись мікроавтобус та скутер: чоловік загинув, а дружина в лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 26 листопада в м. Бережани. Близько 13.30 годин, по вул. Тернопільська, відбулось зіткнення автомобіля «Mercedes-Benz 313» з електроскутером «Crosser».
Внаслідок аварії травмувалась подружня пара, яка перебувала на скутері.
На жаль, 72-річний чоловік від отриманих травм загинув на місці ДТП. Дружина загиблого, 69-річна місцева мешканка, отримала травми різного ступеня важкості та була госпіталізована
до КНП «Бережанська центральна міська лікарня».

