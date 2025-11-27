Чортківська громада посіла третє місце в рейтингу за безбар’єрність серед громад України

У рейтингу територіальних громад із населенням 10-100 тисяч осіб Чортківська громада посіла третє місце. Випередили Чортківську громаду Вознесенська (Миколаївська обл.) та Роменська (Сумська обл.). Варто зазначити, що у дослідженні взяло участь 24 міські територіальні громади.

Досягнення такого результату є підтвердженням того, що наша громада системно працює над формуванням комфортного, доступного та безпечного середовища для усіх – людей старшого віку, батьків із візочками та людей з інвалідністю, кажуть у чортківській міській раді.