Чортківська громада посіла третє місце в рейтингу за безбар’єрність серед громад України

Міністерство розвитку громад та територій оприлюднило рейтинг громад України щодо впровадження заходів по безбар’єрності.
У рейтингу територіальних громад із населенням 10-100 тисяч осіб Чортківська громада посіла третє місце. Випередили Чортківську громаду Вознесенська (Миколаївська обл.) та Роменська (Сумська обл.). Варто зазначити, що у дослідженні взяло участь 24 міські територіальні громади.
При складанні рейтингів Мінрозвитку враховувало вісім основних чинників:
✅ фізичну доступність просторів, адмінбудівель та транспорту;
✅ участь мало мобільних груп населення у житті громади;
✅ соціальну згуртованість;
✅ освітню безбар’єрність;
✅ суспільну безбар’єрність;
✅ інклюзивні послуги та сервіси;
✅ цифрову безбар’єрність;
✅ економічна безбар’єрність.
Досягнення такого результату є підтвердженням того, що наша громада системно працює над формуванням комфортного, доступного та безпечного середовища для усіх – людей старшого віку, батьків із візочками та людей з інвалідністю, кажуть у чортківській міській раді.

