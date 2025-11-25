У Тернополі відбудуться поминальні моління на дев’ятий день за жертвами російської ракетної атаки

З благословення архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Теодора Мартинюка у четвер, 27 листопада, у Тернополі звершать заупокійні моління на дев’ятий день після загибелі жителів міста внаслідок російської ракетної атаки, повідомляє пресслужба архиєпархії.

Духовенство закликає всіх тернополян, особливо рідних та близьких невинно вбитих, єднатися у спільній християнській молитві за упокій їхніх душ.

Розклад богослужінь:

Зранку – у всіх храмах УГКЦ Тернополя буде служитися заупокійна Божественна Літургія.

8:00 – Храм Всіх святих українського народу (вул. 15 квітня, 37б)

Запрошуються рідні та знайомі загиблих.

8:15 – Архикатедральний собор НЗПБ (Архикатедра)

8:15 – Храм Святого Архистратига Михаїла (15 квітня, 1)

Запрошуються рідні та близькі загиблих.

10:00 – Панахида біля будинку на вул. Стуса

10:30 – Панахида біля будинку на вул. 15 Квітня

Нехай спільна молитва принесе світлу пам’ять невинно вбитим та розраду їхнім родинам. Вічная пам’ять.