У Тернополі відбудуться поминальні моління на дев’ятий день за жертвами російської ракетної атаки
З благословення архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Теодора Мартинюка у четвер, 27 листопада, у Тернополі звершать заупокійні моління на дев’ятий день після загибелі жителів міста внаслідок російської ракетної атаки, повідомляє пресслужба архиєпархії.
Духовенство закликає всіх тернополян, особливо рідних та близьких невинно вбитих, єднатися у спільній християнській молитві за упокій їхніх душ.
Розклад богослужінь:
Зранку – у всіх храмах УГКЦ Тернополя буде служитися заупокійна Божественна Літургія.
8:00 – Храм Всіх святих українського народу (вул. 15 квітня, 37б)
Запрошуються рідні та знайомі загиблих.
8:15 – Архикатедральний собор НЗПБ (Архикатедра)
8:15 – Храм Святого Архистратига Михаїла (15 квітня, 1)
Запрошуються рідні та близькі загиблих.
10:00 – Панахида біля будинку на вул. Стуса
10:30 – Панахида біля будинку на вул. 15 Квітня
Нехай спільна молитва принесе світлу пам’ять невинно вбитим та розраду їхнім родинам. Вічная пам’ять.