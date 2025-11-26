Виносять все, що вціліло: про будинок на вулиці Стуса в Тернополі після обстрілу РФ

Волонтери допомагають мешканцям зруйнованого будинку на вулиці Стуса, 8 у Тернополі, який РФ атакувала ракетами 19 листопада виносити речі, меблі та все, що вціліло. У міській раді повідомили – багатоповерхівка не підлягає відновленню, тому згодом її планують знести.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Мешканці квартир, які вціліли, виносили свої меблі та речі. Їм допомагали волонтери. Серед них — Павло Кривий та Роман Яцишин, які працювалиу квартирі на шостому поверсі.

Волонтери виносять меблі. Суспільне Тернопіль

“Я волонтер від Архикатедрального собору, допомагаю від перших днів війни, ми розвантажували фури, а оскільки зараз сталася така трагедія в Тернополі, не зміг бути осторонь і допомагаю зараз людям розбирати ці завали. Виносимо меблі, демонтуємо їх, виносимо речі, тому що тут важко пересуватися. Треба гуртуватися і всім разом допомагати людям”, — розповів Павло Кривий.

Павло Кривий. Суспільне Тернопіль

Роман Яцишин допомагає мешканцям будинку від ранку. Каже, грузять все в мікроавтобус і вивозять, куди потрібно людям: “Приїхали буквально нещодавно, працюємо на 5-6 поверхах”. 00.15 “Підходили до людей, питали, що робити. Сказали, що треба винести меблі. Не дуже багато, але щось та й залишилося”.

Роман Яцишин. Суспільне Тернопіль

Долучилася до робіт і тернопільська журналістка та волонтерка Іванна Гошій. За її словами, разом з дівчатами, з якими возить допомогу на фронт, скоординувалися та приїхали до будинку: “Переважно такі предмети побуту, одяг ми повиносили, бо жінка просила, вона старша людина і для неї кожна річ цінна. І якась постільна білизна, все, що було. Так само продукти повиносили. Навіть обручки знайшли. Іконки знайшли, позбирали, щоб воно не валялося”.

Іванна Гошій. Суспільне Тернопіль

Оскільки будинок аварійний, біля нього чергують поліцейські. Вони записують кожного, хто заходить у помешкання та видають їм каски.

Тетяна — власниця квартири, якій допомагають волонтери. Розповіла, все вціліле перевезе до брата в село. Жити наразі немає де. За її словами, коли був приліт, була в помешканні, але вдалося вибігти:

“О 6:10 19 листопада почали прилітати ракети. Багато людей загинули, багато людей погоріли. Я вибігла сама. Моя хата не згоріла. В мене вікна і двері пошкоджені, а більше нічого. Меблі забрала. Жити не маю де, знайду, щось буду шукати”.

Тернополянка Тетяна. Суспільне Тернопіль

Нагадаємо, в лікарнях Тернополя продовжують надавати допомогу людям, травмованим внаслідок російського обстрілу.